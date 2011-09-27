طرح اجتماعی ویژه مهرماه پلیس در استان سمنان آغاز شد

سرهنگ عباسعلی رحیمی در گفتگو با مهر گفت: این طرح همزمان با آغاز سال تحصیلی و در سطح مراکز آموزشی به ویژه مدارس آغاز شده است.

وی افزود: با بازگشایی مدارس نیز فرماندهان و روسای پلیس های تخصصی و کارشناسان انتظامی با حضور در جمع دانش آموزان به ارائه آموزش ها، هشدارها و مطالب مربوط به گروه های سنی دانش آموزی می پردازد.



رحیمی گفت: مربیان آموزش همگانی پلیس نیز در مدارس راهنمایی پسرانه و دخترانه حاضر شده و آنها را با آسیب ها و معضلاتی که در این مقطع تحصیلی گریبان گیرشان می شود آشنا می کنند.



به گفته وی، همه ساله همزمان با شروع سال تحصیلی مدارس طرح انتظامی آغاز سال تحصیلی با رصد محلات و مناطق به اقتضای جغرافیا و جمعیت و نیز وقوع جرائم به صورت طرح حضور پلیس در صحنه، میدانها و محل تردد در ساعات ورود و خروج دانش آموزان اجرا می شود.



وی با اشاره به نشست مشترک با معاونت پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان اظهار داشت: این دیدار با هدف اجرای مطلوب طرح ویژه پلیس و هماهنگی های بیشتر در این زمینه برگزار شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سمنان از استانهای امن کشور توصیف کرد که هوشیاری، بصیرت، ‌دین باوری مردم و نیز تلاش نیروی انتظامی اساسی ترین نقش را در این بین داشته است.

