"جک ویلشر" مچ پای خود را جراحی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، ویلشر که در این فصل از رقابت ها هنوز موفق به بازی برای آرسنال نشده روز دوشنبه در بیمارستانی در لندن مچ پای راست خود را جراحی کرد و تا شش ماه قادر به بازی نخواهد بود.

ویلشر 19 ساله پس از عمل جراحی گفت: پایم را عمل کرده ام و اوضاع خوب است. مچم کمی درد دارد اما سخت تلاش می کنم تا در زودترین زمان ممکن به فوتبال بازگردم. می خواهم از پیام های دلگرم کننده ای که به من رسیده از همه هواداران تشکر کنم و امیدوارم بزودی آنها را در "امارات" ببینم.

بر پایه گزارش سان، ویلشر برای مدت دو سال با آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا دست به گریبان بود و سرانجام پای خود را به تیغ جراحان سپرد.