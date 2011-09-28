گردشگری همدان و راهی که ناتمام ماند/ برپایی 64 غرفه در نمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه صنعت گردشگری در جهان توسعه یافته و بسیاری از کشورها با استفاده از این فرصت وضع خویش را تا حد درخور توجهی بهبود بخشیده و بسیاری از مشکلات خود از قبیل بیکاری، پایین بودن سطح درآمد، سرانه و کمبود درآمد ارزی را پوشش داده اند.
صنعت جهانگردی به عنوان یکی از بزرگترین و متنوعترین صنعتهای دنیا در بسیای از کشورها به عنوان صنعتی پویا منبع اصلی درآمد، اشتغالزایی، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیربنایی است و بر اساس آمار سازمان جهانی جهانگردی تا سال 2020 میلادی نیمی از اشتغال جهان به صنعت گردشگری اختصاص مییابد و به عنوان صنعتی پردرآمد، از رشد چشمگیری برخوردار میشود.
تقویت ارتباط بخش گردشگری و اقتصادی، قدمی در مسیر توسعه است
بنا به گفته کارشناسان رشد صنعت گردشگری، رونق بخشهای مختلف اقتصادی را به دنبال دارد و تقویت ارتباط بین بخش گردشگری و اقتصادی، قدمی در مسیر توسعه کشور به شمار میرود.
محسن یاوری از کارشناسان اجتماعی استان همدان با تایید بر اینکه استان همدان به لحاظ داشتن موقعیتی ویژه در زمینههای مختلف از جمله جاذبههای تاریخی و دیدنی و تولیدات صنایع دستی از مناطق مطرح کشور به شمار میرود، اظهار داشت: باید با توسعه صنعت گردشگری، از اثرات حاصل از توسعه این امر در کاهش مشکلات بیکاری و افزایش درآمد اقتصادی بهرهمند شد.
یاوری با بیان اینکه صنایع دستی استان همدان که حاصل فکر، عمل و ابتکار و خلاقیت هنرمندان همدانی است شهره ایران و جهان است، گفت: رونق تولیدات صنایع دستی همدان که زمینه ساز افزایش گردشگران به این استان به شمار می رود، نیازمند حمایت است.
وی با تاکید بر اینکه صنایع دستی نیاز به حمایتی مبتنی بر شناخت کامل ارزشهای اختصاصی آن دارد، گفت: این بخش میتواند به عنوان یکی از ستونهای استقلال اقتصادی مطرح شود و در جذب گردشگر نیز موثر باشد.
هنرهای دستی صنعت توریسم را رونق می دهد
وی ادامه داد: هنرهای دستی گرچه به عنوان میراث گرانبهای فرهنگی کشور و فعالیتی ارزشمند از دیدگاه شایستهای مورد نظر است اما از بعد اقتصادی نیز در صورتی که در تعامل با عرصههای همگن از جمله صنعت توریسم قرار گیرد، میتواند نقش ارزندهای در کسب درآمد و افزایش تولید ملی ایفا کند.
یکی دیگر از کارشناسان نیز گفت: هر استان با توجه به طبیعت خاص خود، آثار تاریخی بهجا مانده از گذشته و فرهنگ و رسوم رایج در آن میتواند جاذبههایی برای گردشگران داشته باشد تا برای بازدید و آشنا شدن با این جاذبهها هزینه کنند و پولی را برای این کار اختصاص دهند.
نسرین الهیاری میزان موفقیت هر استان در زمینه جذب گردشگران و درآمدزایی از این طریق را وابسته به میزان دراختیار داشتن این جاذبهها و توجه برای حفظ، نگهداری، تقویت، تبلیغ و ارائه خدمات برای بازید از این جاذبهها عنوان کرد.
الهیاری تاکید کرد: تهیه بروشورهای نقشه استان همدان به زبانهای مختلف و قرار دادن اطلاعات دقیق که شامل جغرافیای منطقه، جاهای دیدنی، مناطق طبیعی، تاریخی وباستانی، موزه ها و تفرجگاهها، مناطق توریستی، مناطق حفاظت شده، تالاب ها، غارها، هتل ها و رستورانها دراین بروشوها و در اختیار قراردادن آنها به گردشگران در تشویق حضور آنها در همدان موثر است.
خانوادهای که از خوزستان به همدان سفر کردهاند نیز آب و هوا و اماکن تاریخی همدان را بسیار مطلوب و دیدنی عنوان کردند.
مهمانسراهایی با قیمت مناسب در همدان کم است
آنها میگویند: قیمت هتلهای همدان بسیار بالاست و مهمانسراهایی با قیمت پایینتر نیز در همدان کم است و همین امر گردشگران را در مورد مکان اقامت با مشکل مواجه می کند.
یکی دیگر از مسافران نیز نبود پروازهای مستقیم از سایر نقاط کشور به همدان، عدم ارائه بروشورهایی که اطلاعات کاملی در مورد همدان در اختیار مسافران قرار دهد و نبود مکانهای مناسب برای اقامت را اصلی ترین مشکلات عنوان کرد.
با وجود تلاشها و فعالیتهای گسترده مسئولان برای حل مشکلاتی که بر زبان مسافران جاری شد، به نظر میرسد همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد که با توجه مسئولان مربوطه میتوان اگر نه همه آنها را حل کرد، قسمتی از آنها را از بین برد.
در همین راستا مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان از تلاش برای معرفی همدان در هفته فرهنگی استان ها خبر داد و گفت: همدان با راه اندازی بیش از 60 غرفه در نمایشگاه هفته فرهنگی استان ها در ارگ آزادی تهران حاضر می شود.
وی با اشاره به حضور همدان در هفته فرهنگی استانها در تهران ادامه داد: در این هفتهها که در شش هفته برنامهریزی شده است در هر هفته، شش استان برنامه خود در مجموعه سعدآباد، نیاوران و ارگ آزادی برگزار میکنند.
ارائه توانمندیهای همدان در جذب گردشگر موثر است
بیات با اشاره به اینکه بوشهر و همدان در هفته سوم در ارگ آزادی هفته فرهنگی و گردشگری خود را آغاز میکنند، افزود: یکی از مسائلی که در هفته فرهنگی مطرح است، این است که محوریت کار با مسائل فرهنگی است اما ارائه توانمندیهای استانها در این هفته میتواند مؤثر در جذب گردشگری برای استان باشد.
وی با اشاره به اینکه همدان با ظرفیت 64 غرفه از 9 مهرماه کار خود را در تهران آغاز میکند، اذعان داشت: 19 غرفه با رشتههای مبلمان و منبت، مصنوعات چرمی، فلزی، حکاکی روی چرم، نقاشی زیر لعابی، سفال و سرامیک، سفال آبنما، معرق، شیشه، نقاشی روی سفال به رشتههای صنایعدستی استان همدان اختصاص یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان بیان داشت: چهار غرفه تلفیقی از سوغات محلی استان همدان از شهرستانهای همدان، ملایر، نهاوند و تویسرکان و دو غرفه در اختیار غداهای محلی گذاشته شده است.
وی با بیان اینکه 22 غرفه به دستگاههای اجرایی استان اختصاص یافته است، عنوان کرد: ارشاد اسلامی، تبلیغات، صدا و سیما، دانشگاه آزاد، موزه تاریخ طبیعی، شهرداری همدان، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، بنیاد حفظ آثار، بنیاد بوعلی سینا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و امور عشایر هر کدام غرفههایی را برای ارائه توانمندیهای همدان نظر گرفتهاند.
در هفته فرهنگی همدان شاهنامهخوانی و نقالی انجام می شود
بیات با اشاره به اینکه هشت غرفه مربوط به میراث فرهنگی و گردشگری است، عنوان کرد: مجتمع تفریحی و توریستی تله کابین گنجنامه و علیصدر هر کدام یک غرفه دارند، و قهوهخانه سنتی، پردهخوانی، شاهنامهخوانی و نقالی نیز هر کدام در طول هفته فرهنگی برنامه خاصی دارند.
وی یادآور شد: دفاتر خدمات مسافرتی پل ارتباطی مسافر و استان هستند و از اهرمهای بسیار تأثیرگذار است که در نمایشگاه ارگ آزادی غرفهای به این امر اختصاص یافته است.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان همدان از نقالی و پردهخوانی روزانه در محل نمایشگاه خبر داد و افزود: در مدت برگزاری نمایشگاه مراسم آئینی کوسه گلین، خوازمنی، شعرخوانی با گویش همدانی، گروههای آئینی، موسیقی سنتی و پاپ در این نمایشگاه برگزار میشود.
اسدالله بیات برپایی تور خبرنگاران برای بازدید از غار علیصدر و تالاب شیرینسو و بازدید از امان تاریخی و موزههای استان را از دیگر برنامههای هفته گردشگری عنوان کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان بیان داشت: در روز دوم هفته گردشگری مسابقه دوچرخهسواری جاذبه تا جاذبه از آرامگاه بوعلی تا موزه دفاع مقدس به مناسبت تقارن هفته گردشگری و هفته دفاع مقدس برگزار میشود.
وی با اشاره به برپایی کارگاه های آموزشی عنوان کرد: کارگاه آموزشی دو روزه آموزش و بازاریابی گردشگری و فروش در صنعت جهانگردی و هتلداری و اعطای گواهینامه به مدت دو روز در سالن علمی- کاربردی اداره تعاون برگزار میشود.
سمینار هماندیشی فعالان حوزه گردشگری در همدان برگزار می شود
بیات تجلیل فعالان در عرصه گردشگری خبر داد و عنوان کرد: سمینار هماندیشی فعالان حوزه گردشگری با حضور دستاندرکاران حوزه گردشگری در نهم مهر در تالار فجر برگزار میشود.
وی یادآور شد: مراسم جشن شیرهپزی در روستای مانیزان از روستاهای هدف گردشگری و جشن گردوتکانی در شهرستان تویسرکان برگزار میشود تا قدمی در جذب گردشگر برداشته شود.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان بیان داشت: نمایشگاه زیباترین و ابتکاریترین طرح صنایعدستی و نمایشگاه اتومبیلهای قدیمی و اهدا جایزه به قدیمیترین و زیباترین اتومبیل نیز یکی دیگر از برنامهها در این هفته است که در محل باغ نظری همدان برگزار میشود.
وی همچنین از برگزاری نمایشگاه گردو در پارک نبوت تویسرکان خبر داد و افزود: از 10 تا 13 مهر ماه جشن گردو تکانی در تویسرکان برگزار میشود که در نمایشگاهی در حدود 20 غرفه در پارک نبوت برگزار میشود.
با این تفاسیر آنچه مسلم است اینکه، مسئولان استان همدان میتوانند با توجه به پتانسیلهای بالای همدان برای جذب گردشگر، صنعت گردشگری را در این استان را به یکی از منابع عمده درآمد تبدیل کنند و سبب رونق اقتصادی این استان شوند ضمن اینکه فرهنگ، ارزشها و سنتهای این کهن شهر را به گردشگران عرضه نمایند.
گردشگری روند توسعه را پررونق تر و پرشتاب تر می کند
گردشگری می تواند روند توسعه را پررونق تر و پرشتاب تر از پیش ادامه دهد چراکه ظرفیت بالای این صنعت در استان همدان تاریخ و اوج اندیشه را با هم دارد.
از جاذبه های چشم نواز غار علی صدر شگفت انگیز تا دیرینه سالی تپه هگمتانه و شیرهای سنگی تامل برانگیز و ابوعلی سینایی که معمار اندیشه و فکر است، در تقویت این صنعت نقش دارند.
آری، استان همدان این همه ظرفیت را داراست اما آن گونه که باید از آن بهره ای برده نشده که دلیلش را می توان به فعلیت نرسیدن ظرفیت ها و مهیا نبودن پیش زمینه ها دانست.
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