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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

خالقی:

تعامل دولت و بخش خصوصی در هدفمندسازی گندم مثال‌زدنی است

تعامل دولت و بخش خصوصی در هدفمندسازی گندم مثال‌زدنی است

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان گفت: تعامل دولت و همراهی بخش خصوصی در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه گندم، آرد و نان مثال‌زدنی است.

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی قبل از سه شنبه در جمع فعالان بخش خصوص با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه گندم، آرد و نان و تعامل خوب دولت و همراهی مثال‌زدنی بخش خصوصی در راستای اجرای قانون یاد شده، افزود: این شرکت با برگزاری جلسات متعدد و کار کارشناسی و با اتخاذ تدابیر لازم، کارشناسانه‌ترین قیمت نان کشور را ارائه کرده که موجب رضایت مسئولان، مردم و حوزه نانوایان شد، به طوری که هیچ‌گونه مشکل و چالشی بعد از اجرای این قانون در استان به‌وجود نیامد.

وی در ادامه به نرخ رشد کیفیت نان استان در بهار امسال اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین نرخ رشد کیفیت نان کشور را استان زنجان کسب کرد که این جز به همت و تلاش مسئولان عالی‌رتبه استان، کارخانجات آردسازی و نانوایان زحمت‌کش میسر نشده است.

خالقی  به ایجاد فضاهای ذخیره‌سازی استاندارد گندم در استان اشاره کرد و افزود: با همکاری و تلاش کارخانجات آردسازی و بخش خصوصی، ظرفیت فضای ذخیره‌ای گندم به 567 هزار تن در سال‌جاری می‌رسد که این مقدار فضا بسیار بیشتر از بالاترین مقدار تولید گندم استان است.

کد مطلب 1417626

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