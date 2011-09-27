به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی قبل از سه شنبه در جمع فعالان بخش خصوص با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها در حوزه گندم، آرد و نان و تعامل خوب دولت و همراهی مثالزدنی بخش خصوصی در راستای اجرای قانون یاد شده، افزود: این شرکت با برگزاری جلسات متعدد و کار کارشناسی و با اتخاذ تدابیر لازم، کارشناسانهترین قیمت نان کشور را ارائه کرده که موجب رضایت مسئولان، مردم و حوزه نانوایان شد، به طوری که هیچگونه مشکل و چالشی بعد از اجرای این قانون در استان بهوجود نیامد.
وی در ادامه به نرخ رشد کیفیت نان استان در بهار امسال اشاره کرد و یادآور شد: بیشترین نرخ رشد کیفیت نان کشور را استان زنجان کسب کرد که این جز به همت و تلاش مسئولان عالیرتبه استان، کارخانجات آردسازی و نانوایان زحمتکش میسر نشده است.
خالقی به ایجاد فضاهای ذخیرهسازی استاندارد گندم در استان اشاره کرد و افزود: با همکاری و تلاش کارخانجات آردسازی و بخش خصوصی، ظرفیت فضای ذخیرهای گندم به 567 هزار تن در سالجاری میرسد که این مقدار فضا بسیار بیشتر از بالاترین مقدار تولید گندم استان است.
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