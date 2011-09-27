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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۹

محمدی:

182 هزار زنجانی به‌صورت مستقیم ویزیت شدند

182 هزار زنجانی به‌صورت مستقیم ویزیت شدند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: تا پایان تیرماه سال‌جاری تعداد 182 هزار نفر توسط پزشکان عمومی در بخش درمان به‌صورت مستقیم ویزیت شده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی همه اعمال جراحی و خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان اجباری سازمان به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌گیرد افزود: تعداد بستری شدگان دو بیمارستان تحت پوشش تا آخر تیرماه امسال به بیش از 7 هزار و 850 نفر می‌رسد که از این تعداد بیش از 2 هزار و 500 نفر مورد عمل‌های جراحی بزرگ و کوچک قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در جهت کاهش آمار زایمان‌های سزارین نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است و در درمانگاه روزبه و بیمارستان امام حسین (ع)، کلاس‌های آموزش مادران باردار برای انجام زایمان‌های فیزیولوژیک به‌صورت مرتب برگزار می‌گردد که در اثر برگزاری این آموزش‌ها در 4 ماهه اول سال‌جاری بیش از 57 درصد زایمان‌ها به‌صورت طبیعی انجام گرفته است.

محمدی با بیان اینکه حدود 2 هزار و 100 نوزاد در دو بیمارستان امام حسین (ع) و امید ابهر تا پایان تیرماه امسال متولد شده‌اند، خاطرنشان کرد: سعی شده است تا همه بیمه‌شدگان از خدمات ارائه شده برخوردار باشند.

با اشاره به مراجعه و اخذ خدمات آزمایشگاهی بیش از 51 هزار نفر در 4 ماهه اول امسال و نوبت‌های یک ماهه در آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع)، گفت: طبق مقررات موظف به پذیرش نسخ آزمایشگاهی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که از طریق پزشکان طرف قرارداد بیرون مورد ویزیت قرار گرفته‌اند هستیم، لذا اولویت در بیمارستان‌ها با بیماران بستری و اورژانسی است، به همین خاطر نوبت انجام آزمایش در این مراکز طولانی است.

کد مطلب 1417627

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