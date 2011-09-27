به گزارش خبرنگار مهر، علی محمدی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی همه اعمال جراحی و خدمات درمانی برای بیمه‌شدگان اجباری سازمان به‌صورت کاملاً رایگان انجام می‌گیرد افزود: تعداد بستری شدگان دو بیمارستان تحت پوشش تا آخر تیرماه امسال به بیش از 7 هزار و 850 نفر می‌رسد که از این تعداد بیش از 2 هزار و 500 نفر مورد عمل‌های جراحی بزرگ و کوچک قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در جهت کاهش آمار زایمان‌های سزارین نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است و در درمانگاه روزبه و بیمارستان امام حسین (ع)، کلاس‌های آموزش مادران باردار برای انجام زایمان‌های فیزیولوژیک به‌صورت مرتب برگزار می‌گردد که در اثر برگزاری این آموزش‌ها در 4 ماهه اول سال‌جاری بیش از 57 درصد زایمان‌ها به‌صورت طبیعی انجام گرفته است.

محمدی با بیان اینکه حدود 2 هزار و 100 نوزاد در دو بیمارستان امام حسین (ع) و امید ابهر تا پایان تیرماه امسال متولد شده‌اند، خاطرنشان کرد: سعی شده است تا همه بیمه‌شدگان از خدمات ارائه شده برخوردار باشند.

با اشاره به مراجعه و اخذ خدمات آزمایشگاهی بیش از 51 هزار نفر در 4 ماهه اول امسال و نوبت‌های یک ماهه در آزمایشگاه بیمارستان امام حسین (ع)، گفت: طبق مقررات موظف به پذیرش نسخ آزمایشگاهی بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی که از طریق پزشکان طرف قرارداد بیرون مورد ویزیت قرار گرفته‌اند هستیم، لذا اولویت در بیمارستان‌ها با بیماران بستری و اورژانسی است، به همین خاطر نوبت انجام آزمایش در این مراکز طولانی است.