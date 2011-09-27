سحر کاوندی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برپایی جشنواره رضوی موجب آشنایی بیشتر شرکت کنندگان با اندیشه های امام رضا(ع) شده است.



دبیر علمی پنجمین همایش علمی پژوهشی جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی با اشاره به ارسال بیش از 120 مقاله به دبیرخانه این همایش، افزود: مقالات ارسال شده به این همایش هر سال رشد کمی و کیفی مطلوبی نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.



وی از پایان مرحله داوری آثار ارسال شده به این همایش خبر داد و گفت: در هر دوره از برگزاری این همایش، تعدادی از آثار در قالب مجموعه مقالات منتشر شده و در همایش سال آینده توزیع می‌شود که این اقدام بسیار مطلوب است.



کاوندی با بیان اینکه کمیته‌های علمی این همایش علاوه بر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و دبیر اجرایی این همایش، متشکل از اعضای هیئت علمی گروه علوم انسانی دانشگاه زنجان است، افزود: پس از تصویب موضوعات و محورهای این همایش از سوی اعضای کمیته علمی، فراخوان همایش در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری در مراکز علمی، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مراکز آموزش و پرورش سراسر کشور منتشر شد و در نهایت بیش از 120 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد.

دبیر علمی پنجمین همایش علمی پژوهشی جلوه‌های معرفتی در مناظرات و بیانات رضوی با اشاره به اینکه از بین مقالات رسیده، 10 مقاله برای ارائه در روز همایش انتخاب شده است، گفت: علاوه بر این، 32 مقاله برای چاپ در مجموعه چکیده مقالات و 20 مقاله برای چاپ در مجموعه مقالات همایش انتخاب شده است.



کاوندی افزود: موضوعات انتخاب شده برای این همایش، شامل پنج محور اعم از روش‌شناسی مناظرات امام رضا (ع)، محتوای مناظرات امام رضا (ع) مسایل و مباحث فلسفی و کلامی، مسایل و مباحث ادبی و مسائل و مباحث قرآنی و کتاب های آسمانی دیگر است و در مجموع 15 نفر به‌عنوان نفرات برگزیده در این محورها انتخاب می شوند.