پاسخگویی به شبهات نسل جوان نیاز جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی دشتکی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان زنجان ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت افزود: ایام میلاد حضرت معصومه (س) تا میلاد امام رضا (ع) به عنوان دهه کرامت نامگذاری شده و شایسته است به بهترین شکل ممکن این ایام گرامی داشته شود.

وی ادامه داد: به دلیل فضایل اخلاقی برجسته ائمه اطهار(ع) و خاندان پیامبر اکرم، این مناسبت دهه کرامت اطلاق شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان افزود: امام رضا (ع) به دلیل جایگاه منحصر به فرد علمی به نام عالم آل محمد معروف است و حضرت امام صادق (ع) فرزندان خود را به درک فضایل این بزرگوار دعوت می کردند.

حجت الاسلام دشتکی ادامه داد: دستگاه حاکم آن روز به دلایل مختلف تلاش می کرد به این نامگذاری خدشه وارد کند.

وی با بیان اینکه در زمان امام رضا (ع) علماء مسیحی، یهودی و زرتشتی درمناظرات خود درمقابل امام رضا (ع) سر تسلیم فرود می آوردند، یادآور شد: امام رضا (ع) درمناظرات خود با اقوام مختلف که به زبانهای گوناگون صحبت می کردند به سئوالات آنان به زبان خودشان جواب می داد.

وی با اشاره به اینکه در عصر حاضر باید به شبهات به بهترین شکل پاسخ داده شود گفت: امروز باید برای مناسبتهای مذهبی بهتر از گذشته برنامه ریزی کرد.

حجت الاسلام دشتکی برگزاری جلسات پاسخ به شبهات را بهترین فرصت در این ایام برای رفع شبهه برشمرد و یادآور شد: باید شبهاتی را که در زمان امام رضا (ع) مطرح می شد را محور این جلسات قرار داد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان با بیان اینکه باید در برنامه ریزی های فرهنگی مساجد تحول جدی به وجود آید، گفت: مساجد بهترین پایگاه برای اجرای برنامه های فرهنگی و دینی است و باید محتوای برنامه های اجرا شده در مساجد پربار و غنی باشد.

وی با اشاره به اینکه جشن های ایام دهه کرامت باید به صورت مردمی برگزار شود گفت: متولی اصلی سیاستگزاری فرهنگی و دینی در استان با اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان است و تمام اعزامها باید از کانال این اداره کل صورت گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی زنجان با انتقاد از عملکرد برخی دستگاهها در خصوص اعزام ائمه جماعات به مدارس تصریح کرد: ائمه جماعات مساجد باید با نظارت این اداره کل به مدارس اعزام شوند و بر همین اساس هیچ کس حق ندارد بدون هماهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان اقدام به اعزام ائمه جماعات به اماکن مختلف کند.