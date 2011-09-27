محمد نوروزیان در گفتگو با مهر گفت: آخرین مهلت ارسال آثار برای شرکت در اولین جشنواره فیلم کوتاه بسیج تا دهم آبان امسال است.

وی افزود: این جشنواره با هدف رشد و شکوفایی استعداد هنری بسیجیان، شناسایی نخبگان هنری، ایجاد رقابت سالم و سازنده بین هنرمندان فیلم ساز بسیجی و خلق آثار برجسته و شاخص برگزار می‌شود.



به گفته وی، جشنواره فیلم کوتاه بسیج در چهار موضوع و با محور بازخوانی ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی، جهاد اقتصادی و مضامین آئینی، اجتماعی برگزار می شود.



نوروزیان با اشاره به اینکه طول تاریخ، هنر به عنوان موثرترین و رساترین وسیله در انتقال فرهنگ و اندیشه مطرح بوده است، گفت: هنر برای انعکاس و ارائه عقاید و خواست‌ها به مردم کشور و دیگر ملت‌ها استفاده شده است.



وی یاد آور شد: حضور گسترده، پرشور و فعال بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی و هنری کشور، باعث می‌شود با ارائه الگوهای ارزشمند و اصیل، بسته‌های مناسب را برای رشد و شکوفایی فرهنگ و ارزش‌ اسلامی و ملی ایجاد کرد.