اهواز آلوده ترین شهر جهان است/ آلوده ترین شهرهای دنیا در چهار کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فوربس، سازمان بهداشت جهانی برای اولین بار اقدام به طبقه بندی شهرهای جهان بر اساس ذرات آلوده موجود در هوای آنها کرده که بر اساس این طبقه بندی شهر اهواز آلوده ترین شهرجهان شده است.

در این طبقه بندی، ذرات آلوده موجود در هوای شهرها که اندازه آنها از 10 میکرومتر کمتر بوده اندازه گیری شده که ریزگردهای موجود در هوای اهواز بیش از سایر نقاط جهان بوده است.

بر اساس این گزارش، میانگین وجود ریزگردهای آلوده در هوای اهواز 372 میکروگرم در هر مترمکعب است که استفاده از سوخت کم کیفیت و وجود صنابع سنگین در این شهر مهمترین عامل پیداش آنها هستند.

سازمان بهداشت جهانی با اعلام اینکه همین ریزگردها در سال موجب مرگ زودرس برای یک میلیون 340هزار نفر می شوند از کشورهای جهان خواسته تا اقدامات خود برای کاهش آلودگی شهرهای خود را کاهش دهند.

در این طبقه بندی، هوای بیش از یک هزار و 100 شهر در طی چند سال اخیر مورد اندازه گیری قرار گرفته و همچنین اطلاعات منتشر شده از سوی خود کشورها نیز در آن لحاظ شده و نتیجه آن در گزارشی که دیروز دوشنبه منتشر شده آمده است.

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، مقدار 20 میکروگرم از این ریزگردها منجر به بروز مشکلات جدی تنفسی و حتی مرگ می شود. مواد تشکیل دهنده این ریزگردها عموما دی اکسید سولفور و دی اکسید نیتروژن هستند که از فعالیت نیروگاه ها، سوخت خودروها و فعالیت صنایع حاصل می شود.