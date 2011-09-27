کلیات طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه تصویب شد

محمدرضا حاجی اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در جلسه امروز خود کلیات ماده واحده طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه که پیش تر فوریت آن با مخالفت نمایندگان مواجه شده بود را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

نماینده میانه افزود: کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در این جلسه کارگروهی متشکل از بنده، آقای مهندس محمودزاده نماینده مهاباد، آقای مهندس سپه نماینده پارس آباد و بیله سوار و آقای دکتر کی خواه نماینده زابل و زهک را تعیین کرد تا ظرف 15 روز آینده جزئیات مربوط به ماده واحده مزبور را برای طرح در صحن علنی مجلس مشخص کنند.

به گفته حاجی اصغری، روش های انتقال آب به دریاچه ارومیه، میزان آب مورد نیاز برای انتقال و نیز محل تامین اعتبار این طرح، جزئیات ماده واحده طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه برای نجات آن از خشک شدن است.

انتقال آب به دریاچه ارومیه برای خروج از بحران لازم است

رضا رحمانی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص گفت: این طرح برای خارج شدن دریاچه ارومیه از بحران بسیار با اهمیت است و امیدواریم که جزییات آن نیز پس از کار کارشناسی به تصویب برسد .

وی ادامه داد: دریاچه ارومیه که در طول سال های گذشته به خاطر بی توجهی مورد غفلت قرار گرفته و در نتیجه قسمت زیادی از آن خشک شده می تواند با کار ضربتی از مرگ نجات یابد و امیدواریم تصویب این طرح روند نجات دریاچه ارومیه را از خشکی یاری کند .

رحمانی با اشاره به رد اخیر دو فوریت طرح نجات دریاچه ارومیه، گفت: البته مخالفت نمایندگان با بحث دو فوریت این طرح بود و آنها با اصل این طرح هیچ مخالفتی نداشتند که خوشبختانه پس از کار کارشناسی در کمیسیون مربوطه کلیات این طرح به تصویب رسید .

نمایندگان مجلس در جلسه علنی 25 مرداد امسال، بررسی دو فوریت طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن را در دستور کار داشتند که با 57 رای موافق، 94 رای مخالف و 35 رای ممتنع از 204 نماینده حاضر با دوفوریت آن مخالفت کردند و از اینرو طرح مذکور به صورت عادی در مجلس بررسی شد.

طرح انتقال آب برای نجات دریاچه ارومیه از خشک شدن با 66 امضا به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده بود.