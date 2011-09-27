هزار پایگاه در جشن عاطفه های خراسان شمالی راه اندازی می شود

امان الله حسین پور صبح سه شنبه در نشست خبری با اعلام اینکه جشن عاطفه ها به مدت سه روز از ششم مهر ماه آغاز و تا هشتم مهرماه ادامه دارد اظهار داشت: جشن عاطفه ها همزمان با سراسر کشور در مدارس و پایگاههای استان با شعار کرامت علوی، جهاد اقتصادی و مهرورزی دایر می شود.

وی با بیان اینکه در ششم مهر ماه کلیه مدارس استان از جشن عاطفه ها استقبال خواهند کرد، تصریح کرد: در هفتم مهرماه با استقرار پایگاهها در سطح شهر و همچنین در هشتم مهرماه نیز در پایگاههای ایجاد شده در محل نماز جمعه و مساجد این جشن برگزار می شود.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی از مردم نیکوکار و نوعدوست استان خواست تا کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را به این پایگاهها اهداء کنند.



حسین پور افزود: کمکهای جمع آوری شده در مدارس برای دانش آموزان نیازمند و کمکهای جمع آوری شده کمیته امداد نیز برای دانش آموزان تحت حمایت و اقشار نیازمند این نهاد هزینه می شود.



وی گفت: در جشن عاطفه های سال گذشته مبلغی بالغ بر 176 میلیون تومان توسط مردم نوعدوست خراسان شمالی به دانش آموزان محروم کمک شد که پیش بینی شده است این رقم امسال به 500 میلیون تومان برسد.



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی گفت: امسال نیز همچون سالهای گذشته در برپایی این جشن سازمان صداو سیما، نیروی مقاومت بسیج، آموزش و پرورش و کمیته امداد همکاری دارند.



در حال حاضر هزار و 500 دانشجو و 10 هزار دانش آموز در خراسان شمالی تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند.