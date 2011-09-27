11 فیلم حوزه هنری سمنان به جشنواره رویش ارسال شد

سید عباس دانایی در گفتگو با مهر افزود: فیلم های داستانی "سکوت در یک نگاه" به کارگردانی محمدصادق اسماعیلی، "رفیق من" به کارگردانی علی بابایی، "یادم تو را فراموش" به کارگردانی حسن نوروزی و "نسیم عروج" به کارگردانی علی عارف نسب از فیلم های داستانی تولید دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری استان سمنان است که به دبیرخانه هفتمین جشنواره فیلم کوتاه رویش ارسال شده است.

وی گفت: در بخش مستند نیز فیلمهای "عید و عیدگاه" به کارگردانی سعید خجسته فر، "بهزاد بدون مجوز" به کارگردانی محمد صادق اسماعیلی، "اشک شقایق" به کارگردانی علی بابایی، "دزدان دریایی" به کارگردانی حسن نوروزی و "کاروان" به کارگردانی بهروز خندان دل برای شرکت در این جشنواره تهیه و تولید شده است.



دانایی تصریح کرد: "صلح" به کارگردانی سمیه سلطانعلیان و "مداد سفید" به کارگردانی سکینه عرب اسدی نیز از فیلم های انیمیشن ارسالی به دبیرخانه جشنواره فیلم رویش است.



وی افزود: سه بخش رقابتی فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی از بخشهای اصلی این جشنواره است که در کنار آن اهدای دو جایزه ویژه با موضوع جهاد اقتصادی و بیداری اسلامی نیز در نظر گرفته شده است.



وی با اشاره به اینکه مجتبی راعی، سید رضا میرکریمی، حسن برزیده، محمد رضا سکوت و توکلیان از اعضای داوران هفتمین جشنواره فیلم کوتاه رویش هستند، اظهار داشت: هیئت انتخاب جشنواره رویش کار خود را برای بررسی آثار رسیده آغاز کرده و نهم مهر فهرستی از فیلم های حاضر در این رویداد سینمایی را منتشر می کند.



وی یاد آور شد: هفتمین جشنواره فیلم کوتاه رویش از بیست و نهم مهر تا دوم آبان امسال با میزبانی از فیلمسازان ایران و کشورهای منطقه در مشهد برگزار می شود.