به گزارش خبرنگار مهر، احمد سرمست یکی از داوران ایرانی است که قضاوت در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا را بر عهده دارد. این داور بینالمللی کشورمان روز سه شنبه در تیم داوری دیدار تیمهای قزاقستان و چین تایپه به عنوان داور دوم حضور داشت.
این بازی از گروه G برای ردهبندی تیمهای نهم تا شانزدهم برگزار شد. پس از این بازی نوبت به برگزاری دیدار تیمهای ترکمنستان و ازبکستان ازگروه H رسید. در این بازی نیز احمد سرمست قضاوت کرد و این بار به عنوان داور اول.
البته شاید قضاوت داوران والیبال در دو بازی در طول یک روز غیر معمول نباشد اما معمولا این کار با فاصله انجام میشود نه در دو دیدار متوالی.
امیدوار حاتمی، رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: داوران کاندیدای بین المللی سه چهار کشور شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا به تهران نیامده اند و به همین دلیل با کمبود داور در جریان رقابتها مواجه شدهایم. علت این هم که از آقای سرمست در دو دیدار متوالی استفاه شد همین مسئله بوده است.
حاتمی تاکید کرد: البته استفاده از یک داور در دو بازی یک روز مغایرتی با قوانین جهانی و آسیایی والیبال ندارد هر چند عرف بوده و بهتر است میان بازی ها فاصله باشد. اما چون داور کم داریم چارهای جز این نداشتیم.
شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه گذشته با حضور 16 تیم به میزبانی تهران آغاز شده است و تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.
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