به گزارش خبرنگار مهر، احمد سرمست یکی از داوران ایرانی است که قضاوت در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا را بر عهده دارد. این داور بین‎المللی کشورمان روز سه شنبه در تیم داوری دیدار تیم‎های قزاقستان و چین تایپه به عنوان داور دوم حضور داشت.

این بازی از گروه G برای رده‏بندی تیم‎های نهم تا شانزدهم برگزار شد. پس از این بازی نوبت به برگزاری دیدار تیم‎های ترکمنستان و ازبکستان ازگروه H رسید. در این بازی نیز احمد سرمست قضاوت کرد و این بار به عنوان داور اول.

البته شاید قضاوت داوران والیبال در دو بازی در طول یک روز غیر معمول نباشد اما معمولا این کار با فاصله انجام می‎شود نه در دو دیدار متوالی.

امیدوار حاتمی، رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: داوران کاندیدای بین المللی سه چهار کشور شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا به تهران نیامده اند و به همین دلیل با کمبود داور در جریان رقابت‎ها مواجه شده‎ایم. علت این هم که از آقای سرمست در دو دیدار متوالی استفاه شد همین مسئله بوده است.

حاتمی تاکید کرد: البته استفاده از یک داور در دو بازی یک روز مغایرتی با قوانین جهانی و آسیایی والیبال ندارد هر چند عرف بوده و بهتر است میان بازی ها فاصله باشد. اما چون داور کم داریم چاره‎ای جز این نداشتیم.

شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه گذشته با حضور 16 تیم به میزبانی تهران آغاز شده است و تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.