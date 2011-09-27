  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۲:۱۲

والیبال قهرمانی آسیا - تهران/

قضاوت یک داور در دو دیدار متوالی/ حاتمی: با کمبود داور مواجه‌ایم!

قضاوت یک داور در دو دیدار متوالی/ حاتمی: با کمبود داور مواجه‌ایم!

یکی داوران ایرانی شرکت کننده در رقابت‎های والیبال قهرمانی مردان آسیا در جریان روز ششم این مسابقات و در اقدامی نادر دو دیدار را به صورت متوالی قضاوت کرد!

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سرمست یکی از داوران ایرانی است که قضاوت در مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا را بر عهده دارد. این داور بین‎المللی کشورمان روز سه شنبه در تیم داوری دیدار تیم‎های قزاقستان و چین تایپه به عنوان داور دوم حضور داشت.

این بازی از گروه G  برای رده‏بندی تیم‎های نهم تا شانزدهم برگزار شد. پس از این بازی نوبت به برگزاری دیدار تیم‎های ترکمنستان و ازبکستان ازگروه H رسید. در این بازی نیز احمد سرمست قضاوت کرد و این بار به عنوان داور اول.

البته شاید قضاوت داوران والیبال در دو بازی در طول یک روز غیر معمول نباشد اما معمولا این کار با فاصله انجام می‎شود نه در دو دیدار متوالی.

امیدوار حاتمی، رئیس کمیته داوران فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: داوران کاندیدای بین المللی سه چهار کشور شرکت کننده در مسابقات قهرمانی آسیا به تهران نیامده اند و به همین دلیل با کمبود داور در جریان رقابت‎ها مواجه شده‎ایم. علت این هم که از آقای سرمست در دو دیدار متوالی استفاه شد همین مسئله بوده است.

حاتمی تاکید کرد: البته استفاده از یک داور در دو بازی یک روز مغایرتی با قوانین جهانی و آسیایی والیبال ندارد هر چند عرف بوده و بهتر است میان بازی ها فاصله باشد. اما چون داور کم داریم چاره‎ای جز این نداشتیم.

شانزدهمین دوره رقابتهای والیبال قهرمانی آسیا از روز چهارشنبه گذشته با حضور 16 تیم به میزبانی تهران آغاز شده است و تا روز پنجشنبه هفته جاری ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1417661

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها