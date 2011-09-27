مهار بحران یونان نیازمند ایجاد "دیوار آتشین" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه بی بی سی، "آنگلا مرکل" گفت که رهبران منطقه یورو باید یک "دیوار آتشی" را در اطراف یونان تاسیس کنند و به این ترتیب از سرایت بحران مالی این کشور به دیگر کشورهای اروپایی ممانعت بعمل آورند.

وی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد، افزود: انجام توافقات در رابطه با توسعه امکانات ثبات مالی برای کمک به یونان ضروری است و باید از سرایت بحران بدهی ها به دیگر کشورهای منطقه یورو ممانعت بعمل آید.

مرکل همچنین خواستار ایجاد یک صندوق مالی دائمی جایگزین صندوق فعلی تا اواسط سال 2013 شد و افزود: این اقدام نیاز است و ما در واقع می توانیم به یک کشور در صورتی که قادر به انجام تعهداتش نیست کمک کنیم.

صدراعظم آلمان تصریح کرد: ما باید به یک موقعیتی برسیم که بتوانیم واکنش نشان دهیم باید قادر به ایجاد موانع برای سرایت بحران باشیم.

وی اوضاع بحران بدهی ها "جدی" توصیف کرد و گفت که "راه حل ساده ای برای آن متصور نیست."

بحران مالی در یونان روز بروز بدتر می شود و هنوز هم این کشور با دریافت نخستین بسته کمک های مالی از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول و اعمال ریاضت های اقتصادی نتوانسته است مشکلات خود را حل کند.

روز گذشته یونان در آستانه دیدار اعضای بانک مرکزی اتحادیه اروپا، اعضای اتحادیه اروپا و بانک جهانی برای نظارت بر اوضاع مالی این کشور شاهد اعتصاب کامیون داران و اتوبوس ها بود.

در همین رابطه وزرای دارایی اتحادیه اروپا خواستار بخشیده شدن بدهی های این کشور از سوی وام دهندگان شده اند.

آنها همچنین پیشنهاد دادند تا از صندوق کمک های ویژه که قرار است دارایی های آن افزایش یابد به بانک هایی که بدهی های یونان را می بخشند کمک جبرانی ارائه کند.

پیشتر "خوزه مانوئل باروسو" کمسیونر اتحادیه اروپا از کشورهای ثروتمند خواسته بود تا با گرفتن وام از نهادهای مالی به یونان قرض دهند.