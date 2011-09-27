مشکل اعتیاد با ایجاد اشتغال رفع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیکاری یکی از مهمترین عللی است که زمینه گرایش جوانان و افراد مختلف به مواد مخدر را در کشور فراهم می کند. وی اظهار داتشت: کشور ما دارای هرم سنی و جمعیت جوان است و متأسفانه در سال های گذشته اقدامات کافی و مناسبی در زمینه اشتغال جوانان صورت نگرفت و بخصوص در دوره اصلاحات توجه دولت و مسئولان بیشتر روی موضوعات و مسائل سیاسی متمرکز بود. وی اظهار داتشت: کشور ما دارای هرم سنی و جمعیت جوان است و متأسفانه در سال های گذشته اقدامات کافی و مناسبی در زمینه اشتغال جوانان صورت نگرفت و بخصوص در دوره اصلاحات توجه دولت و مسئولان بیشتر روی موضوعات و مسائل سیاسی متمرکز بود.

حجت الاسلام طاهری افزود: خوشبختانه دولت نهم و دهم در زمینه ایجاد اشتغال و اصلاحات اقتصادی در جامعه گام هایی برداشته و اقداماتی را انجام داده‌اند ولی با توجه به حجم عظیم جمعیت بیکار جامعه از یک طرف و برخی دیدگاه های غیر کارشناسانه در زمینه ایجاد اشتغال مانند بنگاه های زودبازده و طرح هایی از این قبیل فعالیت های اقتصادی هم نتوانست این مشکلات را از بین ببرد.

نماینده مردم گرگان و آق قلا با تاکید مجدد بر نقش اشتغال در کاهش تمایل افراد به مصرف مواد مخدر افزود: زمانی که جوانان داری کار باشند فرصت گرایش به مواد مخدر را ندارند و با تشکیل خانواده و ایجاد انگیزه برای تلاش بیشتر به این سمت گرایش نمی‌یابد.

وی بیان داشت: از طرف دیگر بیکاری، جوانان را دچارمشکلات و درگیری فکری می‌کند که باعث می‌شود جوانان را برای دوری از این مشکلات و تفکرات به سمت مواد مخدر روی بیاورند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بررسی یکی دیگر از زمینه‌‎هایی که باعث رواج مواد مخدر در کشور شده است به توطئه دشمنان اشاره کرد و گفت: کشور ما از مهمترین کشور هایی است که دشمنان اسلام برای نابودی آن و به خصوص نابودی نسل جوان به عنوان نیروی محرک کشور در حوزه سازندگی و پیشرفت برنامه ریزی می‌کنند.

وی به اشاره به نزدیکی و گستردگی مرز ایران و افغانستان گفت: در همسایگی کشور ما نیروهای اشغالگر درصدد گسترش کاشت مواد تولید کننده مواد مخدر در افغانستان هستند که این مسئله در افزایش میزان مصرف مواد مخدر در کشور ما موثر بوده است.

طاهری گفت: همچنین درآمدی که برخی از افراد از طریق فروش مواد مخدر به کسب می‌کنند و حمایت‌های مادی قدرت‌های استعماری از این حرکت‌ها سبب شده است که تجارت نامشروع مواد مخدر درکشور رواج یابد و قربانیان بسیاری از ما بگیرد.

این عضو کمیسیون فرهنگی به نقش موثر نهاد‌های آموزشی در جلوگیری از گرایش به مواد مخدر اشاره کرد و افزود : لازم است نهاد‌های مختلف آموزشی و فرهنگی با اطلاع رسانی صحیح و اصولی افراد را با مضرات این نوع مواد آشنا کنند.در مواردی که بحث‌های فرهنگی پاسخگو نباشند باید با وضع قوانین سختگیرانه به مقابله با توزیع کنندگان این مواد در جامعه بپردازیم.