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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۱۹

حجت الاسلام حسینی:

مدیر غیر دینی حق مدیریت ندارد

مدیر غیر دینی حق مدیریت ندارد

ابرکوه - خبرگزاری مهر: امام جمعه ابرکوه گفت: مدیریت تنها عنوان نیست بلکه مدیر باید برای مجموعه خود و جامعه یک مدیر دینی باشد و با اخلاق اسلامی به مدیریت بپردازد در غیر این صورت لیاقت مدیریت در جامعه اسلامی را ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح سه شنبه در جلسه درس اخلاق کارگزاران اسلامی و در جمع شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: بحث اخلاق از مباحثی است که مورد تاکید تمامی مکاتب است اما دارای تعریفهای متفاوتی است.

وی افزود: اخلاق در جوامعی که بر پایه مکتب وحی پایدار باشد دارای یک نوع تعریف و در جوامعی با فرهنگ غربی دارای تعریفی دیگر است اما همگان در خوبی اخلاق متفق القول ولی در چیستی آن اختلاف نظر دارند.

حسینی یادآور شد: فلسفه وجودی دولت بر اساس اخلاق اسلامی، سعادت بخشی به جامعه است و راهکار سعادت بخشی دولت اسلامی تلاش برای تعمیق باورهای دینی در سطح جامعه است و این امر تنها با تلاش کارگزاران در پیوند مردم با آموزه های دینی تحقق پیدا می کند.

وی راهکار تحقق این مهم را گرایش به مبانی قرآنی، انس با آن و عمل به دستورات قرآن ذکر کرد.

حسینی افزود: تنها در صورت تحقق این امر است که می توان ادعا کرد که دولت در مسیر تحقق دولت قرآنی قدم بر می دارد.

وی یادآور شد: دولت نباید ترویج آرمانهای قرآنی که یک مسئولیت بزرگ دینی است را تنها بر عهده حوزه های علمیه، مراکز دینی و موسسات قرآنی بگذارد بلکه باید روحانیون و مراکز دینی و قرآنی را دستیار خود در این امر بداند و خود این مسئله را تولیت بخشی کند.

حسینی افزود: اگر مدیری در جامعه اسلامی رنگ و لعاب دینی نداشته باشد، نمی تواند به مجموعه خود رنگ دینی بدهد و مدیری که نتواند معنویت بخش مجموعه خود باشد، لیاقت مدیریت در جامعه اسلامی را ندارد.

امام جمعه ابرکوه همچنین خواستار نظارت جدی تر بر جذب نیروهای کارآمد و مدیران دستگاه های اداری شد.

کد مطلب 1417664

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