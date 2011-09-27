مدیر غیر دینی حق مدیریت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی صبح سه شنبه در جلسه درس اخلاق کارگزاران اسلامی و در جمع شورای اداری ابرکوه اظهار داشت: بحث اخلاق از مباحثی است که مورد تاکید تمامی مکاتب است اما دارای تعریفهای متفاوتی است.

وی افزود: اخلاق در جوامعی که بر پایه مکتب وحی پایدار باشد دارای یک نوع تعریف و در جوامعی با فرهنگ غربی دارای تعریفی دیگر است اما همگان در خوبی اخلاق متفق القول ولی در چیستی آن اختلاف نظر دارند.

حسینی یادآور شد: فلسفه وجودی دولت بر اساس اخلاق اسلامی، سعادت بخشی به جامعه است و راهکار سعادت بخشی دولت اسلامی تلاش برای تعمیق باورهای دینی در سطح جامعه است و این امر تنها با تلاش کارگزاران در پیوند مردم با آموزه های دینی تحقق پیدا می کند.

وی راهکار تحقق این مهم را گرایش به مبانی قرآنی، انس با آن و عمل به دستورات قرآن ذکر کرد.

حسینی افزود: تنها در صورت تحقق این امر است که می توان ادعا کرد که دولت در مسیر تحقق دولت قرآنی قدم بر می دارد.

وی یادآور شد: دولت نباید ترویج آرمانهای قرآنی که یک مسئولیت بزرگ دینی است را تنها بر عهده حوزه های علمیه، مراکز دینی و موسسات قرآنی بگذارد بلکه باید روحانیون و مراکز دینی و قرآنی را دستیار خود در این امر بداند و خود این مسئله را تولیت بخشی کند.

حسینی افزود: اگر مدیری در جامعه اسلامی رنگ و لعاب دینی نداشته باشد، نمی تواند به مجموعه خود رنگ دینی بدهد و مدیری که نتواند معنویت بخش مجموعه خود باشد، لیاقت مدیریت در جامعه اسلامی را ندارد.

امام جمعه ابرکوه همچنین خواستار نظارت جدی تر بر جذب نیروهای کارآمد و مدیران دستگاه های اداری شد.