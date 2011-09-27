مجلس حق خود در لغو اعتبارنامه نمایندگان متخلف را به شورای نگهبان سپرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهرنمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در ادامه بررسی ماده 4 طرح نظارت بر نمایندگان اخطار قانون اساسی مصطفی کواکبیان و کاظم دلخوش به تبصره 2 این ماده را بررسی کردند.

کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تبصره 2 ماده 4 با اصل 93 قانون اساسی در تناقض است، گفت: تبصره 2 باید از این ماده حذف شود. بر اساس تبصره 2 ماده 4 اجرای مصوبات مجلس درباره بند "ر" این ماده مبنی بر لغو اعتبارنامه نمایندگان به پیشنهاد هیئت نظارت و تصویب مجلس، مستلزم تایید شورای نگهبان است.

مصطفی کواکبیان نیز با اعلام اخطار نسبت به اصل 81، 94، 96 و 111 قانون اساسی اظهار داشت: قانون نظارت بر نمایندگان بر نظارت درون کنترلی تاکید دارد بنابراین فکر نمی کنیم اعضای شورای نگهبان شانیت خود بدانند که اعتبارنامه نمایندگان را بررسی کنند.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: اخظار شما شبیه اخطار آقای دلخوش بود سئوال اصلی این است که آیا شورای نگهبان می تواند درباره اعتبارنامه نمایندگان اظهارنظر کند یا نه در صورتی که مخالف با این تبصره هستید می توانید پیشنهاد حذف تبصره 2 را بدهید.

محمد کریم شهرزاد نماینده مردم اصفهان پیشنهاد حذف تبصره 2 را مطرح کرد.

علی اصغر یوسف نژاد نماینده مردم ساری در مخالفت با این پیشنهاد گفت: بر اساس قانون اساسی مصوبات مجلس باید به تصویب شورای نگهبان برسند تا موقعیت اجرایی پیدا کنند.

در ادامه سید عماد حسینی نماینده مردم قروه در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: نظارت شورای نگهبان استصوابی است و این بند مخالف قانون اساسی است اجازه دهید این قانون به طور کامل درون سازمانی تصویب شود.

موسی قربانی سخنگوی کمیسیون مشترک با اعلام مخالفت کمیسیون با این پیشنهاد با تاکید بر اینکه این تبصره خلاف قانون اساسی نیست، گفت: حقوقدانان شورای نگهبان می توانند با پیشنهاد مجلس اعتبارنامه نمایندگان متخلف را بررسی کنند این تبصره در جهت جلوگیری از انجام کار سیاسی در حذف نمایندگان و یا تلاش اکثریت برای حذف اقلیت سیاسی در ماده 4 گنجانده شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 56 رای موافق، 50 رای مخالف و 35 رای ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در مجلس با تصویب این پیشنهاد مخالفت کردند. 81 نماینده حاضر در مجلس نیز در این رای گیری شرکت نکردند.