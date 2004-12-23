موضوع چهار ديپلمات ايراني دربند اسرائيل بايد در خط اول حركات ضد اسرائيلي ما قرار گيرد// نبايد از مسئوليت دولت لبنان در مورد سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده چشم پوشي كرد

سيد رائد موسوي دبير كل انجمن حمايت از ديپلماتهاي ربوده شده ايراني و فرزند سيد محسن موسوي يكي از 4 ديپلمات ايراني دربند اسرائيل در گفتگو باخبرنگار سياسي"مهر" گفت:تقريبا يك سال بعد از جريان ربوده شدن 4 ديپلمات ايراني، در زمان رياست جمهوري آيت الله خامنه اي به دستور ايشان كميته اي قوي در وزارت خارجه تشكيل شد كه پيگيري هاي خوبي انجام داد اما منجر به آزادي اين ديپلمات ها نشد و بعد ازآن ازحدود سال هفتاد به بعد پيگيري جدي و منسجمي از سوي ايران انجام نگرفت و اگر كاري بوده درحد تبليغاتي بوده كه با محوريت خود خانواده هاي ديپلمات ها انجام شده است .

وي با اشاره به تاسيس انجمن حمايت از ديپلمات هاي ربوده شده ايراني افزود:طي چند ماه گذشته ما به عنوان خانواده هاي اين ديپلمات ها انجمني تحت عنوان انجمن حمايت از ديپلماتهاي ربوده شده ايراني تشكيل داديم كه اساس كار ما اين است كه به حركت هايي كه خانواده ها انجام مي دهند انسجام بدهيم.

موسوي تصريح كرد : در كنار آن درملاقاتي كه با مسئولان كشور داشتيم ازطرف آقاي خاتمي يك كميته ملي در اين زمينه تشكيل شد وقولي هم داده بود كه تا آخر دوره رياست جمهوري تكليف اين موضوع را روشن كند كه البته اين كميته در حال انجام اقداماتي است و بي انصافي است اگر بگوييم كاري نكردند اما پيگيري هاي آنان خيلي كند است.

دبيركل انجمن حمايت از ديپلمات هاي ربوده شده ايراني درتشريح ساير ديدارهاي خانواده هاي 4 ديپلمات ربوده شده ايراني گفت : ديدارهايي با مسئولان صليب سرخ داشتيم كه صليب سرخ به اسرائيلي ها مراجعه كرد اما چيزي به دست نياورد ولي در نتيجه به ما گفتند كه اگر شما به ما اطلاعات خاصي بدهيد، ما مي توانيم آن را پيگيري و منتقل كنيم و آخرين ملاقات ما نيز با آقاي حداد عادل بود كه قرار شد اين موضوع را در دستور كار مجلس هفتم قرارداده و از كميسيون امنيت ملي مجلس پيگيري منسجم اين جريان را آغاز كنند.

فرزند ارشد ديپلمات ربوده شده ايراني افزود:در آن ده سال اول كه پيگيري هاي منسجمي انجام شد، صحنه لبنان صحنه درگيري و جنگ بوده و امنيت وجود نداشته ، به همين دليل تحقيقات درستي انجام نشد اما اكنون در لبنان امنيت حاكم است و افراد مختلفي در لبنان هستند كه به نوعي در اين پرونده دخيل هستند و اطلاعات خوبي دارند و بايد هر چه سريعتر به سراغ آنان رفت.

وي تصريح كرد : لازم است كميته اي شكل بگيرد كه افرادي كه دراين كميته هستند،به صورت منسجم فقط روي اين موضوع كار كنند و واقعا يك كميته جستجوي قوي درلبنان شكل بگيرد چراكه اكنون برخي منابع اطلاعاتي درلبنان وجود دارد كه در 20 سال پيش كه پيگيري هاي اوليه شروع شد، آن منابع اطلاعاتي وجود نداشته است و بايد با توجه به منابع اطلاعاتي جديد، آن اتفاقاتي را كه دقيقا در آن صحنه افتاده را بررسي كرد.

موسوي گفت:در كارهايي كه اكنون انجام مي شود، فقط مهره هاي درشت را انتخاب مي كنندولي واقعا در اين مورد بايد به سراغ كساني كه حتي يك درصد هم احتمال دارد كه اطلاع يا سرنخي داشته باشند رفت و به هيچ وجه نبايد از آن گذشت و لازمه اين كار اين است كه درهمان صحنه لبنان كه اين اتفاق افتاده، بايد يك گروه كاري حضور داشته باشد و گروهي حقيقت ياب شكل بگيرد كه رياست آن با ايران باشد و گروه ها و كشورهايي كه در اين پرونده به نوعي دخيل هستند با ايران همكاري كنند.

وي در مورد مسئوليت دولت لبنان در اين پرونده افزود:ما نبايد از مسئوليت دولت لبنان دراين پرونده چشم پوشي كنيم چون بالاخره اين ديپلمات ها در لبنان بودند ودراين كشورماموريت داشتند و ازلحاظ حقوقي مسئوليت مستقيم اين جريان با دولت لبنان است يا لبنان بايد رسما اعلام كند كه آنان به اسرائيل منتقل شده اند و اگر فرضا بخواهد بحث شهادت را مطرح كند بايد با دليل و مدرك باشد و دولت لبنان نبايد از زير اين موضوع هم شانه خالي كند و مي تواند با تشكيل يك گروه تحقيق و تفحص كمك شاياني به آزادي 4 ديپلمات ايراني كرده و تكليف ما را روشن كند.

دبيركل انجمن حمايت از ديپلمات هاي ربوده شده ايراني با بيان اين نكته كه ران آراد براي اسرائيلي ها اهميت فراواني دارد گفت : هر كدام از حركت هايي كه ما براي پيگيري سرنوشت اين 4ديپلمات انجام مي دهيم تاثير بسيار زياد و موثري بر روند تحولات دارد و حتي مي توان گفت حركت هايي كه اخيرا اسرائيل در مورد ران آراد (خلبان مفقود شده اسرائيلي) انجام داده است، در واكنش به پيگيري هاي جديد ما بوده است ، پس هر حركت هر چند كوچك ما بسيار با اهميت است.

وي در تشريح ميزان اهميت ران آراد براي اسرائيلي ها گفت : در ملاقات شيرين عبادي با ژاك شيراك، تنها درخواست ژاك شيراك به عنوان رئيس جمهور فرانسه از شيرين عبادي اين بود كه براي ما جريان آزادي ران آراد را پيگيري كند و حتي خانواده ران آراد نيز با شيرين عبادي ديدار كردند و اين نشان دهنده اهميتي است كه (ران آراد) براي صهيونيست ها دارد.

موسوي با بيان اين كه كار دلسوزانه اي براي پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ايراني انجام نمي شود و براي به نتيجه رسيدن كار نبايد حتي از كوچكترين سرنخي گذشت، گفت : سرنخ هاي بسيار زيادي وجود دارد كه نياز به پيگيري و امكانات دارد كه ما به عنوان خانواده نمي توانيم اين مساله را مستقيما پيگيري كنيم و پيگيري آن نياز به دلسوزي دارد يعني بايد يك نفر درد داشته باشد تا به صورت مستمر پيگير جريان باشد.

وي افزود : براي سامان دادن به فعاليت خانواده هاي اين 4 ديپلمات، انجمن حمايت از ديپلماتهاي ربوده شده ايراني را تاسيس كرديم و اولين حركتي كه در چهارچوب كار انجمن انجام داديم راهپيمايي روز قدس بود كه بازتاب بسيار خوبي داشت و در آن برنامه دفتر يادبود و فرم هايي بين مردم توزيع شد كه براي آزادي اين 4 نفر چه بايد كرد. از آنجا كه نهادهاي مردمي كارشان اين است كه حرف مردم را منتقل كنند، اكثريت براي آزادي ديپلماتهاي ربوده شده ايراني در لبنان، مقابله به مثل را پيشنهاد كرده بودند.

موسوي تصريح كرد : شايد تا چند سال گذشته شرايط اجتماعي آنچنان فراهم نبود كه بتوانيم به عنوان يك نهاد مردمي مسائلي اين چنيني را مطرح كنيم تا جايي كه حتي در شهرستان ها استقبال گسترده اي از جريان پيگيري سرنوشت 4 ديپلمات ربوده شده ايراني وجود دارد و خيلي ها هستند كه در شهرهاي مختلف به شدت پيگير اين مساله هستند.

دبير كل انجمن حمايت از ديپلماتهاي ربوده شده ايراني تاكيد كرد : تنها نقطه اي كه مي توان گفت يك سري ايراني لطمه مستقيم از اسرائيل خوردند همين 4 ديپلمات هستند و اگر توجه كنيد اسرائيلي ها هر جا كه بخواهند ايران را بكوبند ران آراد (خلبان اسرائيلي) را علم مي كنند تا ايران را مورد تهديد قرار دهند، پس از آنجايي كه يكي از اصول انقلاب ما حركتهاي ضد اسرائيلي بوده و با توجه به انگيزه هاي ضد اسرائيلي در مسئولين و مردم كشورمان، جا دارد موضوع 4 ديپلمات ربوده شده ايراني دربند اسرائيل به عنوان خط اول حركات ضد اسرائيلي ما قرار بگيرد.