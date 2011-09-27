جشنواره هنر و بیداری اسلامی استان تهران در 15 رشته

مرتضی اسماعیلی طبادر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این جشنواره در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری پیرامون رویداد ماههای اخیر جهان و بیداری اسلامی برگرفته از انقلاب اسلامی ایران انجام می ‏گیرد.

وی افزود: این جشنواره در 15 رشته مختلف فرهنگی و هنری نظیر فیلم، فیلمنامه، عکس، گرافیک، انیمیشن، کاریکاتور، نقاشی و‌ ... به مبحث بسیار پر اهمیت بیداری اسلامی خواهد پرداخت.

این مسئول با بیان اینکه اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان تهران قصد دارد تا از ظرفیت هنر برای اشاعه بیداری اسلامی استفاده کند، گفت: آثار جشنواره هنر و بیداری اسلامی در نقاط دیگر جهان نمایش داده می شوند تا راه تداوم اینگونه جشنواره ها میسر شود.

نمایش فیلم با فرمت "دی وی دی" در شهرستانهای استان تهران

وی ادامه داد: برای بهره مندی مردم مناطق کوچک از نعمت فرهنگی اکران فیلم، می توان فیلمها را با فرمت دی وی دی در شهرستانهای استان تهران و حتی دیگر مناطق کشور به نمایش گذاشت.

اسماعیلی طبا یادآور شد: در حال حاضر فیلمها در دو قالب سینمایی به کمک آپارات و فیلمهای 35 میلی ‏متری و یا شبکه سینمای خانگی به نمایش درمی ‏آیند.

وی افزود: تهران می تواند به صورت پایلوت فیلمهای سینمایی را در فرمت دی وی دی در سالنهای سینمایی کوچک به اکران بگذارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بیان داشت: در صورت اخذ مجوزهای لازم از سوی مسئولان مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، این طرح در شهرستانهای استان تهران به صورت پایلوت اجرا می شود.

وی به طرح دیگر فرهنگی و هنری در حال اجرا در تهران خبر داد و افزود: از آغاز سال جاری تاکنون فیلمهای روز کشور هر ماه در سینما فلسطین نقد می شوند.

اسماعیلی طبا گفت: این کار مورد توجه و استقبال دانشجویان رشته‏های هنری و هنرجویان هنرستانهای استان تهران قرار گرفته است و هر ماه با حضور دو کارگردان، یک منتقد و یک بازیگر سینما انجام می گیرد.