به گزارش خبرگزاری مهر، این تلفن همراه که ظاهری مانند گوشی های "گلکسی" ا دارد به اندازه ای قابل انعطاف است که می توان آن را به راحتی به شکل لوله درآورده و یا تا زد.

شرکت سامسونگ در دورانی که به نمایش گذاشتن نمایشگرهای قابل انعطاف به یکی از اصلی ترین بخشهای نمایشگاه های تکنولوژی به شمار می رود، موفق شده قدمی بزرگ را در زمینه تحقق بخشیدن به ایده ای رویایی به جلو بردارد.

این شرکت در ماه ژانویه سال جاری نمایشگرهای قابل انعطاف AMOLED خود را با ابعاد 4.5 اینچ و ضخامت 0.3 میلیمتر به نمایش گذاشت و بر اساس گزارشات جدیدی که از محصولات این شرکت ارائه شده، تلفنهای همراه مجهز به این تکنولوژی در سه ماهه دوم سال آینده در بازارها عرضه خواهند شد.

این تکنولوژی بر اساس صفحات کربنی به ضخامت یک اتم که گرافن نامیده می شوند، ابداع شده است، این لایه های باریک بر روی یکدیگر قرار می گیرند و سپس لایه ای از کریستال مایع به عنوان محافظ کل این لایه ها را پوشش می دهد. سامسونگ تصاویری از طرح اولیه این تلفن همراه با نام "گلکسی اسکین" را منتشر کرده است.

تلفنهای همراهی که در ساخت آنها از گرافن استفاده شود عملا نشکن خواهند بود، ویژگی که موجب محبوبیت فوری و بی چون و چرای این تلفنهای همراه نسبت به دیگر مدلهای موجود در بازار خواهد شد.

بر اساس آنچه از محصول جدید سامسونگ منتشر شده، گوشی های جدید و قابل انعطاف این شرکت از نمایشگری قابل انعطاف با وضوح 800 در 480 برخوردار است، دوربینی هشت مگاپیکسلی داشته و حافظه داخلی آن یک گیگابایت در نظر گرفته شده است.

بر اساس گزارش دیلی میل، این ویژگی ها در کنار پردازشگر 1.2 گیگاهرتزی به گوشی کنونی سامسونگ که در بازارهای جهانی موجود است شباهت زیادی دارد.