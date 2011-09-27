معاون استاندار گلستان 2 سال در کلاس اول درس خواند

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از استانداری گلستان، جمشیدی با بیان خاطره ای از دوران تحصیل خود در زمان رژیم شاه و نخستین روز مدرسه گفت: در نخستین روز مدرسه به علت اینکه مدرسه با کمبود کلاس مواجه بود، کلاس اولیهای آن دوران در روستایمان را به حسینیه محل برای درس خواندن بردند.
وی تصریح کرد: در آن سال تا پایان سال تحصیلی مشغول تحصیل بودیم که موقع امتحان نهایی یک دفعه به ما گفتند بخشنامهای از مرکز آمده و سن شما برای کلاس اول کم است باید بروید و سال بعد بیاید.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان محل تحصیل خود را روستای پاشا کلا شهرستان سوادکوه مازندران عنوان کرد و گفت: معلم کلاس اولم آقای محسنزاده بود که هم اکنون در قید حیات و در شهرستان قائمشهر زندگی میکند.
جمشیدی عنوان کرد: از زمان مسئولیت مختلف در فرمانداری، استانداری مازندران و هم اکنون در استانداری گلستان معلم کلاس اول خود را ندیدهام و خیلی تمایل دارم مجددا معلم کلاس اول خود را ببینم و از زحماتش تقدیر کنم.
وی با اشاره به ویژگی مدارس رژیم شاه گفت: مدارس رژیم شاهنشاهی کشور فرمایشی بوده و دانشآموزان حق هیچ اظهار نظر را نداشتهاند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان افزود: دانشآموز در نظام گذشته نمیتوانست در خصوص فعالیتهای علمی، فرهنگی و ورزشی نظر بدهد و این مدارس صددرصد به صورت سلیقهای اداره میشد.
جمشیدی بیان کرد: دانشآموزان حق مطالعه هیچ کتابی نداشتند و اگر علاقمند به مطالعه کتابی بودند معلم اجازه این کار را نمیداد.
وی با بیان اینکه بیشتر معلمان آن زمان سپاه دانش بودند، اضافه کرد: در بیشتر اوقات دانشآموزان را وادار میکردند کارهای شخصی آن را انجام دهند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان با بیان اینکه هم اکنون به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی دانشآموزان ما از سرآمدی بالایی برخوردار هستند، گفت: دانشآموزان با افکار بالای خود قادر به اظهارنظر در مسائل مختلف هستند و در بیرون مدرسه هم فعالیتهای اجتماعی و مطالعات غیردرسی مناسب میکنند.
جمشیدی افزود: در گذشته توانمندی دانشآموزان نمیتوانست ظهور پیدا کند و از معلم ترس داشتند اما امروز فعالیتهای آموزشی، علمی، فرهنگی و ورزشی براساس استعدادهای و ظرفیتهای خود جوانان انجام میشود.
وی ادامه داد: امروز به برکت انقلاب هر دانشآموز میتواند استعدادهای خود را بروز دهد و هر جوانی که خلاقیت، ابتکار و مستعدتر باشد موفقتر خواهد بود که الحمدالله زمینههای بروز این خلاقیت در کشور فراهم است.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: در حال حاضر نظام تعلیم و تربیت ما مبتنی بر تشویق، حسن اعتماد و احترام متقابل است در حالی که در گذشته این امر یک طرفه بوده است.
جمشیدی افزود: اگر خانواده و مدرسه به حوزه دینی توجه نکنند و فقط به توسعه علمی دانشآموزان بپردازند ممکن است در برابر جنگ نرم دشمن مورد تهدید قرار گیرند.
وی اظهار داشت: تعلیم و تربیت به همراه توجه به تزکیه موجب میشود دانشآموزان خلاق، متعهد و استکبارستیز وارد عرصه اجتماعی شوند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: جوانانی که با دین زندگی کند از وقت خود درست استفاده خواهد کرد و مدیریت زمان از وِیژگی این نوع جوان دینی است.
جمشیدی افزود: این گونه جوانان در حوزه تعلیم و تربیت موفقیتهای چشمگیری به دست خواهند آورد و ضمن پیشرفت در عرصههای مختلف علمی و اجتماعی پیشرفت، آیندهساز واقعی کشور و مدیر لایق برای آینده کشور خواهد بود.
وی تصریح کرد: جامعه اسلامی به این جوانان افتخار خواهد کرد و مورد تهدید جنگ نرم دشمن قرار نخواهد گرفت.
معاون سیاسی امنیتی استاندار گلستان گفت: هم اکنون نیازمند جوانانی هستیم که علاوه بر توجه به تعلیم و تعلم به آموزههای دینی و پیشرفتهای علمی به صورت توامان توجه داشته باشند این امر باعث میشود جوانان جامع، کامل و مطلوبی تحویل نظام مقدس جمهوری اسلامی شود.
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