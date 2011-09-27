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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۰۵

بدلیل فروش سلاح به تایوان ؛

چین روابط نظامی خود با آمریکا را تعلیق می کند

چین روابط نظامی خود با آمریکا را تعلیق می کند

چین درنظر دارد به دلیل تصمیم آمریکا برای فروش پنج میلیارد و 900 میلون دلار سلاح به تایوان، برخی از روابط نظامی خود با واشنگتن را به حالت تعلیق درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن تایمز، برخی از کارشناسان آمریکایی دراین رابطه اعلام کردند : عقیده ما این است که چینی ها تصمیم به تعلیق، لغو و یا به تعویق انداختن مجموعه ای از روابط نظامی خود با آمریکا را دارند.

این در حالی است که در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، "یانگ جیه چی" وزیر خارجه چین با "هیلاری کلینتون" همتای آمریکایی خود دیدار و درباره مسائل دوجانبه گفتگو کرده و در این دیدار به شدت با فروش سلاح به تایوان از سوی آمریکا مخالفت کرده بود.

بر اساس این گزارش، آمریکا در نظر دارد قطعات یدکی، برخی تجهیزات نظامی و همچنین قطعات جنگنده های اف 16 را به تایوان بفروشد.

در همین رابطه چندی پیش، معاون وزیر خارجه چین با احضار "گری لاک" سفیر آمریکا در پکن اعتراض شدید چین نسبت به برنامه فروش سلاح ها به تایوان که مبلغ ارزش کل آن به 5 میلیارد و900 میلیون دلار رسید، به اطلاع آمریکا رساند.

جان جی جون خاطر نشان کرد که اقدام آمریکا ضمن نقض جدی اصول سه اطلاعیه مشترک چین و آمریکا، به ویژه اطلاعیه 17 آگوست، دخالت بر امور داخلی چین، آسیب رسانی به امنیت ملی چین و وحدت صلح آمیز چین و روابط دو کشور، با گرایش توسعه روابط دو ساحل تنگه تایوان مغایرت داشته و نیز با روحیه روابط مشارکتی همکاری چین و آمریکا منطبق نیست.

کد مطلب 1417691

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