مهلت تقاضای میهمان کنکوریها از امروز آغاز می شود/ آخرین مهلت ثبت نام

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان کنکور 90 می توانند بر اساس ماده 3 (میهمان مبنا) آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان دوره های کاردانی وکارشناسی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی وغیردولتی تقاضای خود را از طریق سایت سازمان سنجش ارائه دهند.

متقاضیان استفاده از ماده 3 آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان مصوب 10 مهر 89 وزارت علوم، در صورت واجد شرایط بودن می توانند نسبت به ارسال تقاضای خود منحصراً از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

شرایط و ضوابط کلی متقاضیان در سایت سازمان سنجش درج شده است و فرد باید پس از مطالعه کامل آن برای درج تقاضا اقدام کند. دانشجویان می توانند از ساعت 18 روز سه‌شنبه 5 مهر تا روز دوشنبه 11 مهر تقاضاهای خود را به صورت اینترنتی در سایت سازمان سنجش به آدرس www.sanjesh.org درج کنند.

دانشجویان باید از طریق پرداخت الکترونیکی با استفاده از کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب مبلغ 40 هزار ریال بابت هزینه بررسی تقاضا پرداخت و نسبت به دریافت کد رمز اقدام کند. پس از آن به بخش مربوط به ارسال تقاضای فرم میهمان مبنا مراجعه و با ورود به این بخش به درج اطلاعات لازم و کد رمز نسبت به تکمیل فرم تقاضای میهمان مبنا اقدام کند.

نتیجه بررسی تقاضای دانشجو از طریق این سازمان به دانشگاه مبدا (دانشگاه محل قبولی اولیه دانشجو) ارسال خواهد شد و متقاضیان برای اطلاع از نتیجه بررسی تقاضای خود پس از یک ماه به آموزش دانشگاه محل تحصیل مراجعه کنند و از تماس یا مراجعه حضوری به سازمان سنجش جداً خودداری شود.