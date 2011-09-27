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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۳:۵۰

در پکن بهره برداری شد؛

راه اندازی اولین خودپرداز طلا در چین/ پول نقد بدهید، شمش بگیرید

راه اندازی اولین خودپرداز طلا در چین/ پول نقد بدهید، شمش بگیرید

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: چین که دومین کشور مصرف کننده طلا در جهان محسوب می شود اولین دستگاه خودپرداز طلای خود را در یک مرکز تجاری در پکن پایتخت این کشور راه اندازی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، مشتریان می توانند با استفاده از دستگاه خودپرداز طلا با پرداخت پول نقد، سکه و یا شمش طلا را با محدودیت دو و نیم کیلوگرم به ارزش ۱۱۶ هزار یورو دریافت کنند.

بر اساس این گزارش این خودپرداز طلا توسط بانک تجاری کشاورزی چین و یک شرکت فعال در زمینه تجارت طلا راه اندازی شده است که قرار است تعداد دیگری از این دستگاه نیز در مکان های دیگر چین که از امنیت مناسب برخوردارند راه اندازی شود.
 
دستگاه خودپرداز طلا پیش از این در آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای خاورمیانه و اروپا نیز راه اندازی شده و مورد استفاده قرار گرفته بود.
 
طلا مانعی در برابر تورم است و مردم با خرید آن ارزش پول خود را در برابر افزایش قیمت ها حفظ می کنند.

 
کد مطلب 1417695

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