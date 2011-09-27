راه اندازی اولین خودپرداز طلا در چین/ پول نقد بدهید، شمش بگیرید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبر آسیا، مشتریان می توانند با استفاده از دستگاه خودپرداز طلا با پرداخت پول نقد، سکه و یا شمش طلا را با محدودیت دو و نیم کیلوگرم به ارزش ۱۱۶ هزار یورو دریافت کنند.

بر اساس این گزارش این خودپرداز طلا توسط بانک تجاری کشاورزی چین و یک شرکت فعال در زمینه تجارت طلا راه اندازی شده است که قرار است تعداد دیگری از این دستگاه نیز در مکان های دیگر چین که از امنیت مناسب برخوردارند راه اندازی شود.

دستگاه خودپرداز طلا پیش از این در آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای خاورمیانه و اروپا نیز راه اندازی شده و مورد استفاده قرار گرفته بود.

طلا مانعی در برابر تورم است و مردم با خرید آن ارزش پول خود را در برابر افزایش قیمت ها حفظ می کنند.



