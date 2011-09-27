جشنواره موسیقی مقاومت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه سومین جشنواره ملی موسیقی مقاومت در حالی شامگاه گذشته در تهران افتتاح شد که این جشنواره به طور همزمان در سالن انتظار کرمانشاه نیزآغاز به کار کرد.

سید عباس سجادی مجری این مراسم در ابتدا ضمن خوش آمد گویی به حاضرین و گرامی داشتن یاد و خاطره شهدا در هفته دفاع مقدس گفت : بسیار خوشحالم که امروز در جمع فرهیختگان موسیقی مقاومت هستم و لازم می دانم از حضور حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد، امیر احمدی مشاور وزیر ارشاد،محمد میرزمانی مدیر کل دفتر موسیقی ، علی ترابی معاون دفتر موسیقی ، محمد سریررئیس هیئت مدیره خانه موسیقی ، محمد علی بهمنی شاعر ، مصطفی کمال پورتراب هنرمند پیشکسوت هنر موسیقی و محمد گلریز دبیرسومین جشنواره موسیقی مقاومت سپاس داشته باشم و آروزی جشنواره هایی بزرگ تر در حوزه موسیقی مقاومت را دارم.

پس از خیر مقدم مجری مراسم و به جا آوردن مراتب سپاس از مدیران موسیقی حاضر در جلسه، گروه موسیقی عاشیقلار "میشو" به سرپرستی عاشیق احمد ملکی علیشاه به روی صحنه آمد و قطعاتی چون طبل جنگ و جنگی کوراوغلو برگرفته از حماسه کوراوغلو را اجرا کردند ؛ این گروه موسیقی در ادامه اجرای خود قطعه "پاشا کوشدو" بر اساس شعری از شاه اسماعیل ختایی و همچنین قطعه قهرمانی که یک قطعه حماسی بود را به روی صحنه بردند، آخرین قطعه ای که گروه عاشیقلار میشو اجرا کردند منظومه قهرمانی بود که این قطعه مناظره ای بین دو سردار در جنگ های داخلی بوده است که از سالهای بسیار دور تا به امروز باقی مانده است این مناظره براساس شعری از مرحوم عاشیق عبدالعلی نوری است که برای شهید عاشیق بشیر شهریوری سروده است در واقع این مناظره بین این دو عاشیق رخ داده بوده است و عاشیق نوری پس از شهادت عاشیق بشیر آن را به شکل مناظره در قالب شعر سروده است.

پس از پایان این اجرا،امیر احمدی پیام تبریک وزیرارشاد را به مناسبت افتتاح این جشنواره برای حاضرین در جمع قرائت کرد .

در ادامه این مراسم گروه رسالات از کشور لبنان به سرپرستی و آواز حسین زعیتر به روی صحنه آمد و سرودهایی را در قالب موسیقی مقاومت اجرا کرد . این گروه موسیقی یک موسسه غیردولتی در لبنان است که در زمینه های فرهنگی و هنری، به خصوص موسیقی ، سینما و تئاتر فعالیت می کنند وطبق آنچه در بروشور نوشته شده است این گروه با فعالیت های هنری خود می کوشد پیام مقاومت و جامعه مقاوم و صدای افراد این جامعه را به روس های علمی و قوانین اصیل هنری و تکنیک های حرفه ای به کلیه ملت ها و به خصوص آنهایی که خواستار آشنایی با جامعه مقاوم هستند برساند.

در ادامه این مراسم حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت ارشاد به روی صحنه آمد و ضمن خوش آمدگویی به حاضرین در سالن ، سومین جشنواره موسیقی مقاومت را آغازی برای ادامه راه مقاومت در هنر موسیقی دانست و گفت : سومین جشنواره موسیقی مقاومت را در حالی آغاز می کنیم که بارقه های امید در خصوص هرچه پربار برگزار شدن این رویداد هنری در سالهای آینده به خوبی احساس می شود وامید دارم در آینده نه چندان دور تلاش کنیم که آنچه حق موسیقی مقاومت است را در شان این هنر ارائه دهیم و باید بدانیم برای برپایی جشنواره ای در خور واژه مقاومت راه بسیاری داریم .

وی در ادامه افزود : فضای موسیقی در جهان راه خودش را مانند گذشته ادامه می دهد چراکه موسیقی در جهان غرب به خصوص از این هنر برای رسیدن به مقاصد خود یعنی خام کردن ملت ها و به فراموشی سپردن خواسته ها و منفعت جویی استفاده می کنند و هنر موسیقی مقاومت در این شرایطی به کار خود با جدیت ادامه می دهد؛ موسیقی مقاومت تنها به موسیقی در هشت سال دفاع مقدس معطوف نمی شود بلکه چون فرهنگ مقاومت با نگاه بیدار جوامع اسلامی راه خود را می پیماید .

معاون هنری وزارت ارشاد در پایان تاکید کرد : زبان هنر و به خصوص زبان موسیقی قدرت دارد که اندیشه های ناب مقاومت را با آهنگی خوش به گوش جهانیان برساند در واقع این موسیقی پیام آور اندیشه های بلند مفهوم مقاومت است به اعتقادمن موسیقی تنها برای بیان لالایی ، دعوت به غفلت و انفعال و رو آوردن به فضای وادادگی نیست بلکه این هنر با بیداری اسلامی در میدان جهاد حاضر می شود و پیام خود را می آورد ؛ درست مانند ارزش های والای این هنر که در دوران هشت سال دفاع مقدس خوش درخشید و حال اینکه از این پس نباید بگذاریم چراغ آن خاموش شود به خصوص که در امروزه در جهان ندای اسلام بلند شده است و این موسیقی است که می تواند پیام آور بیداری اسلام در جهان باشد از این رو از مسئولان برپایی جشنواره موسیقی فجر هم می خواهم که جریان مقاومت در هنر موسیقی را در جشنواره آتی نیز دنبال کنند .

پس از پایان صحبتهای حمید شاه آبادی مراسم تقدیر از هنرمندان موسیقی مقاومت انجام شده در این بخش از برنامه نماهنگی از تقدیر شدگان برای حاضرین در تالار وحدت پخش شد و در ادامه محمد سریر ، مصطفی کمال پورتراب ، امیر احمدی محمد گلریز و محمد میرزمانی در کنار شاه آبادی ایستادند و مراسم تقدیر از هنرمندانی چون سید جلال محمدیان خواننده، فرشید حفظی فرد نوارنده ابوا، احمد عزیزی خواننده، رحیم بقایی صدابردار به جا آمد و در ادامه این مراسم هم یادی از زنده یاد امیر بهشتی آهنگساز و نوازنده ترومپت نیز به جا آورده شد.

پایان بخش این مراسم هم اجرای گروه موسیقی " مهر آوا نوا" به سرپرستی و آواز مجید اخشابی بود، این گروه موسیقی در این اجرا قطعاتی چون فصل پرواز، همراز، گمگشته ، بنده نوازی ، باز آمدم ، ایران، روم صحرا و سمت باران را براساس اشعاری از نسترن شیر محمدی، علی معلم دامغانی، مولانا، عبدالجبار کاکایی و سلمان هراتی را به روی صحنه بردند.

در حاشیه

- اصرار بر برگزاری این جشنواره در سطح بین المللی با حضور تنها یک گروه لبنانی یکی از مسائلی بود که مسئولان برپایی این جشنواره اصرار بسیاری بر روی این موضوع داشتند ، اما نکته قابل توجه اینکه وزیر ارشاد در پیامی که برای آغاز این جشنواره ارائه داده بود و توسط مشاور خود برای حاضرین قرائت شد از عنوان جشنواره ملی یاد کرد؛ که البته امیر احمدی مشاور وزیر با دیدن کلمه بین المللی از وزیر اجازه خواست تا آن را اصلاح کند.

- گروه موسیقی رسالات تنها گروه موسیقی بود که برای بین المللی کردن این جشنواره از لبنان دعوت شده بود، اجرای این گروه موسیقی درحالی انجام شد که هیچ رنگ و بویی از موسیقی ملی مقاومت لبنان در آن دیده نمی شد و در کمال تعجب یک کیبورد همراه گروه بود که صدای انواع سازها چون عود و سازهای کوبه ای که خاص موسیقی عرب است را در می آورد درواقع هیچ سازی که به معنای واقعی نماد موسیقی عربی باشد همراه این گروه لبنانی نبود.

- یکی از نکات جالب در این کنسرت آویزان کردن کلید سل در رنگ لباس های نظامی در صحنه اجرا بود که در نوع خودش به کارگیری این کلیدها به عنوان نماد مقاومت دیدنی بود.

- دعوت از برخی از جانبازان و حضور آنها بر روی صندلی های چرخ دار خود درتالار وحدت یکی از نکات خوب و انسان دوستانه ای بود که مسئولان جشنواره رعایت کرده بودند.