تنگ نظري و رفتارهاي غيرمعقول در انتخابات مشاركت مردم را كاهش مي دهد

اميرعباس اسماعيلي دبيركل اتحاديه تشكلهاي اسلامي دانشگاه هاي آزاد سراسر كشور در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : براي پيگيري جدي انتخابات رياست جمهوري كميته اي در اين اتحاديه تشكيل شده و تا كنون جلسات متعددي نيز داشته است و در صدد است كه با جمع بندي همه موارد تصميم نهايي را اتخاذ كند.

وي افزود : اين كميته وقتي تصميم نهايي را گرفت، تصميم خود را به شوراي مركزي ابلاغ كرده و اين تصميم بعد از تصويب در شوراي مركزي قابل اجرا است.

اسماعيلي تصريح كرد : گزينه هاي مهمي كه ما براي معرفي كانديدا مد نظر داريم، اعلام برنامه هاي شخص مورد نظر و نيز معرفي كابينه است و قطعا در همين راستا در آينده بسيار نزديك رايزني ها و ديدارهايي با كانديداهاي احتمالي خواهيم داشت.

دبير كل اتحاديه تشكل هاي اسلامي دانشگاه هاي آزاد سراسر كشور با اشاره به اهميت حضور حداكثري مردم در اين انتخابات گفت : شركت آحاد مردم در انتخابات آينده به عنوان مهمترين و اصلي ترين هدف نظام مطرح است و همه جناح هايي كه در درون نظام و معتقد به نظام هستند بايد تلاش كنند تا ملت حضوري پرشور در پاي صندوق هاي راي داشته باشند.

وي با اشاره به مباحثي كه درمورد محدوديت سني براي كانديداها مطرح مي شود، تاكيد كرد: در كشوربايد نيروهاي جوان كار كنند چرا كه در ايران قحط الرجال نيست اما بحث ايجاد قانون محدوديت سني براي كانديداها را بحثي براي بيرون كردن عده اي از گردونه انتخابات مي دانم.