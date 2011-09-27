عضویت 14 المپیادی در هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید سهراب پور عصر روز گذشته در نشست معاونت علمی با نخبگان و دارندگان مدالهای المپیادهای جهانی و کشوری با اشاره به وضعیت اشتغال برترین های آزمون سراسری افزود: در حال حاضر 14 نفر از دارندگان طلای المپیادهای علمی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و 3 نفر از دارندگان طلا جذب پژوهشگاه دانشهای بنیادی شدند.



قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه عده ای از این افراد به خارج کشور و برخی جذب بخشهای خصوصی شدند، یادآور شد: از 98 درصد 100 نفر اول آزمون سراسری گروه ریاضی وارد دانشگاه صنعتی شریف شدند.



سهراب پور در این نشست در پاسخ به برخی از تقاضاها برای عضویت در بنیاد ملی نخبگان، توضیح داد: بنیاد ملی نخبگان عضو و چیزی به عنوان کارت عضویت ندارد. این نهاد با اعمال کمکهای حمایتی افراد واجد شرایط را بر اساس آیین نامه ها تحت پوشش خود قرار می دهد.