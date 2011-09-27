رشد بیش از 13درصدی تولید فولاد خام در نیمه اول سال

به گزارش خبرگزاری مهر، خدامراد احمدی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان فولاد در کشور همواره تامین نیاز داخل را در اولویت قرار داده‌اند، گفت: در این مدت، بیش از 6 میلیون و 838 هزارتن انواع شمش فولادی تولید شد؛ این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، این رقم 6 میلیون و 31 هزار تن بود. ضمن اینکه بیشترین ارقام تولید فولاد خام نیز در اختیار شرکت‌های فولاد مبارکه، ‌فولاد خوزستان و ذوب‌آهن اصفهان قرار داشته است.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت افزود: این آمار، مقدماتی است؛ به طوریکه با مشخص شدن آمار نهایی، ‌ارقام فوق اندکی افزایش می‌یابد و به 7 میلیون تن می‌رسد.

وی تصریح کرد: ‌با این حال ارقام تولید نشان می‌دهد در این مدت، شرکت‌های بخش خصوصی نیز توانستند با تولید 602 هزار تن فولاد خام رشد تولید 57 درصدی را به ثبت برسانند. این در شرایطی است که شرکت‌‎های این بخش در شش ماه سال گذشته 383هزار تن فولاد خام تولید کرده بودند.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو همچنین از رشد تولید محصولات فولادی در نیمه نخست امسال خبر داد و افزود: بر اساس آمارهای مقدماتی در این مدت، 8 میلیون و 500 هزار تن انواع محصول فولادی تولید شد که در مقایسه با تولید 7میلیون و 775هزار تنی سال گذشته، رشد 9.2 درصدی را نشان می‌دهد.

معاون وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت تصریح کرد:‌ در شش ماه امسال بخش‌‍خصوصی نیز با رشد 13درصدی عملکرد 2 میلیون و 463 هزار تن محصول فولادی تولید کرد. در این مدت شرکت‌های فولاد مبارکه‌، گروه ملی فولاد ‌و ذوب آهن بیشترین میزان تولید را در اختیار داشتند.