به گزارش خبرگزاری مهر، چلسی انگلستان چهارشنبه شب در ورزشگاه "مستایا" میهمان والنسیای اسپانیا - ملقب به خفاش ها- در گروه E رقابت های لیگ قهرمانان خواهد بود. این دو تیم آخرین بار در سال 2007 با یکدیگر بازی کرده اند که با برد 2 بر یک تیم انگلیسی همراه بوده است.

آنچه در این دیدار جالب توجه است بازگشت خوان ماتا به جمع دوستان قدیمی خویش است. این بازیکن در فصل نقل و انتقالات تابستانی با انعقاد قراردادی به ارزش 40 میلیون دلار به چلسی پیوست.

پابلو هرناندز، بازیکن والنسیا، و کسی که پیش تر هم اتاقی ماتا بود در خصوص این بازیکن گفت: امیدوارم زودتر او را ببینم. اینکه ماتا به خانه خود بازمی گردد خیلی اتفاق ویژه ای است البته ما تلاش می کنیم آنها را در زمین شکست دهیم اما پس از آن برای او آرزوی بهترین ها را دارم.

دیگر دیدار فردا شب را تیم های بارسلونای اسپانیا و باته بوریسف بلاروس در گروه H رقابت ها برگزار می کنند. اگر بارسلونا بتواند در این دیدار توپی را از خط دروازه باته عبور دهد به یک رکورد جدید دست پیدا خواهد کرد. این بدین معنی است که بارسلونا در 23 بازی پیاپی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گل زده است. بایرن مونیخ حد فاصل سال های 1998 تا 2000 موفق شد در 22 بازی پیاپی در رقابت های لیگ قهرمانان اروپا گل بزند.

برنامه مسابقات مرحله گروهی چهارشنبه شب به این شرح است:

گروه E:

* والنسیای اسپانیا - چلسی انگلستان

* بایرلوکوزن آلمان - گنک بلژیک

گروه F:

* آرسنال انگلستان - المپیاکوس یونان

* المپیک مارسی فرانسه - دورتموند آلمان

گروه G:

* زنیت روسیه - پورتوی پرتغال

* شاختاردونتسک اوکراین - آپوئل نیکوزیای قبرس

گروه H:

* میلان ایتالیا - ویکتوریا پلژن جمهوری چک

* باته بوریسف بلاروس - بارسلونای اسپانیا