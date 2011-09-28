به گزارش خبرنگار مهر، تا به امروز ورزشکاران ایران در رشته‌های تیراندازی، تکواندو، دوچرخه سواری، دوومیدانی و کشتی فرنگی و آزاد موفق به کسب سهمیه شرکت در بازی‌های المپیک 2012 لندن شده‌اند.

الهه احمدی (تفنگ 10 متر بانوان)، مه لقا جام بزرگ (تفنگ بادی 10 متر بانوان)، ابراهیم برخورداری (تپانچه بادی 10 متر)، محمد باقری معتمد، یوسف کرمی (تکواندو)، کاوه موسوی (پرتاب چکش- گروه B)، امین نیک فر (پرتاب وزنه - گروه B)، احسان حدادی (پرتاب دیسک - گروه A)، سجاد مرادی (دوی 800 متر - گروه B)، سعید عبدولی، امید نوروزی، بشیرباباجان زاده (کشتی فرنگی)، حسن رحیمی، مهدی تقوی، صادق گودرزی و رضا یزدانی (کشتی آزاد) 16 ورزشکار ایران هستند که تاکنون سهمیه خود را برای حضور در بازی های المپیک لندن قطعی کرده‌اند.

بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست اخیری که با لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک، داشت ضمن ارائه فهرست این بازیکنان نسبت به تشکیل پرونده سلامت تخصصی برای آنها و پیگیری وضعیت سلامتی‎شان تاکید کرد.

همچنین به دلیل کسب مقام اول ایران در رنکینگ دوچرخه سواری آسیا که از سوی اتحادیه جهانی این رشته هم تایید شده، تاکنون سه سهمیه ایران در بخش جاده مسابقات دوچرخه سواری المپیک لندن نیز قطعی شده است اما هنوز ورزشکاران المپیکی ایران در این ماده مشخص نشده‎اند با این حال سه سهمیه دوچرخه سواری در فهرست المپیکی‎های کمیته ملی المپیک لندن لحاظ شده است اما در این فهرست نامی از محمد و محمود صمیمی نیست!

این دو ورزشکار دو ومیدانی سهمیه B المپیک را کسب کرده اند اما برای اینکه هر دو بتوانند مسافر لندن شوند باید بتوانند به سهمیه A دست یابند در غیر این صورت یکی از آنها - کسی که رکورد بیشتری داشته باشد - در المپیک لندن شرکت می‎کند که در این صورت شانس بیشتر با محمود صمیمی است با این حال نام هیچ یک از آنها در فهرست ارسالی به فدراسیون پزشکی ورزشی نیست!

در هر صورت ارائه فهرست المپیکی‎ها به فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور تاکید بر ارزیابی سلامت آنها صورت گرفته است. لطفعلی پورکاظمی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: طبق فهرست دریافت شده اقدامات لازم را انجام می‎دهیم. در مورد ورزشکاران المپیکی معاینات کاملی انجام می‎شود که در برگیرنده اکوی قلب، سونوگرافی کامل شکم، کبد و طحال، چشم پزشکی، آزمایش‎های خون و ارتوپدی می‎شود.

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: در صورتی که در معاینات انجام شده مشخص شود ورزشکاری بیماری خاصی دارد یا اینکه دچار مصدومیت یا هر نوع مشکل دیگری است که می‎تواند بر روی رقابت‎های او تاثیر گذار باشد، اقدامات لازم برای درمان آن انجام می‎شود.

رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: معاینات پزشکی ورزشکاران تا زمان اعزام کاروان ایران به لندن انجام می‌شود و در هر مرحله نتیجه معاینات در پرونده سلامت ورزشکاران درج خواهد شد. در صورتی که ورزشکاری به هنگام اعزام، بیماری خاصی داشته باشد و یا از آسیب‎دیدگی رنج ببرد، اعزام نخواهد شد البته تصمیم‎گیری در این زمینه بر عهده مسئولان کاروان ورزش و کمیته ملی المپیک است.