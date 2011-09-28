به گزارش خبرنگار مهر، تا به امروز ورزشکاران ایران در رشتههای تیراندازی، تکواندو، دوچرخه سواری، دوومیدانی و کشتی فرنگی و آزاد موفق به کسب سهمیه شرکت در بازیهای المپیک 2012 لندن شدهاند.
الهه احمدی (تفنگ 10 متر بانوان)، مه لقا جام بزرگ (تفنگ بادی 10 متر بانوان)، ابراهیم برخورداری (تپانچه بادی 10 متر)، محمد باقری معتمد، یوسف کرمی (تکواندو)، کاوه موسوی (پرتاب چکش- گروه B)، امین نیک فر (پرتاب وزنه - گروه B)، احسان حدادی (پرتاب دیسک - گروه A)، سجاد مرادی (دوی 800 متر - گروه B)، سعید عبدولی، امید نوروزی، بشیرباباجان زاده (کشتی فرنگی)، حسن رحیمی، مهدی تقوی، صادق گودرزی و رضا یزدانی (کشتی آزاد) 16 ورزشکار ایران هستند که تاکنون سهمیه خود را برای حضور در بازی های المپیک لندن قطعی کردهاند.
بهرام افشارزاده، دبیر کل کمیته ملی المپیک در نشست اخیری که با لطفعلی پورکاظمی، رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک، داشت ضمن ارائه فهرست این بازیکنان نسبت به تشکیل پرونده سلامت تخصصی برای آنها و پیگیری وضعیت سلامتیشان تاکید کرد.
همچنین به دلیل کسب مقام اول ایران در رنکینگ دوچرخه سواری آسیا که از سوی اتحادیه جهانی این رشته هم تایید شده، تاکنون سه سهمیه ایران در بخش جاده مسابقات دوچرخه سواری المپیک لندن نیز قطعی شده است اما هنوز ورزشکاران المپیکی ایران در این ماده مشخص نشدهاند با این حال سه سهمیه دوچرخه سواری در فهرست المپیکیهای کمیته ملی المپیک لندن لحاظ شده است اما در این فهرست نامی از محمد و محمود صمیمی نیست!
این دو ورزشکار دو ومیدانی سهمیه B المپیک را کسب کرده اند اما برای اینکه هر دو بتوانند مسافر لندن شوند باید بتوانند به سهمیه A دست یابند در غیر این صورت یکی از آنها - کسی که رکورد بیشتری داشته باشد - در المپیک لندن شرکت میکند که در این صورت شانس بیشتر با محمود صمیمی است با این حال نام هیچ یک از آنها در فهرست ارسالی به فدراسیون پزشکی ورزشی نیست!
در هر صورت ارائه فهرست المپیکیها به فدراسیون پزشکی ورزشی به منظور تاکید بر ارزیابی سلامت آنها صورت گرفته است. لطفعلی پورکاظمی در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: طبق فهرست دریافت شده اقدامات لازم را انجام میدهیم. در مورد ورزشکاران المپیکی معاینات کاملی انجام میشود که در برگیرنده اکوی قلب، سونوگرافی کامل شکم، کبد و طحال، چشم پزشکی، آزمایشهای خون و ارتوپدی میشود.
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی تصریح کرد: در صورتی که در معاینات انجام شده مشخص شود ورزشکاری بیماری خاصی دارد یا اینکه دچار مصدومیت یا هر نوع مشکل دیگری است که میتواند بر روی رقابتهای او تاثیر گذار باشد، اقدامات لازم برای درمان آن انجام میشود.
رئیس کمیسیون پزشکی کمیته ملی المپیک تاکید کرد: معاینات پزشکی ورزشکاران تا زمان اعزام کاروان ایران به لندن انجام میشود و در هر مرحله نتیجه معاینات در پرونده سلامت ورزشکاران درج خواهد شد. در صورتی که ورزشکاری به هنگام اعزام، بیماری خاصی داشته باشد و یا از آسیبدیدگی رنج ببرد، اعزام نخواهد شد البته تصمیمگیری در این زمینه بر عهده مسئولان کاروان ورزش و کمیته ملی المپیک است.
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