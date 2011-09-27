سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی پیش از این 11 سال هدایت تیم تنیس روی میز پتروشیمی را در ردههای سنی مختلف بر عهده داشته است. پیمان حسنی با تیم پتروشیمی دو بار قهرمان لیگ تنیس روی میز ایران شد ضمن اینکه طی سالهای 83 تا 85 که لیگ جوانان و امید برگزار شد نیز به سه عنوان قهرمانی با این تیم دست یافت.
نوشاد و نیما عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و میدیا لطف الله نسبی بازیکنانی هستند که امسال با تیم پتروشیمی در رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور شرکت میکنند. ضمن اینکه در صورت موافقت مسئولان باشگاه یک بازیکن خارجی نیز به این ترکیب اضافه خواهد شد.
فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور از 28 مهرماه آغاز میشود.
نظر شما