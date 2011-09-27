سرمربی تیم تنیس روی میز پتروشیمی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی پیش از این 11 سال هدایت تیم تنیس روی میز پتروشیمی را در رده‎های سنی مختلف بر عهده داشته است. پیمان حسنی با تیم پتروشیمی دو بار قهرمان لیگ تنیس روی میز ایران شد ضمن اینکه طی سال‎های 83 تا 85 که لیگ جوانان و امید برگزار شد نیز به سه عنوان قهرمانی با این تیم دست یافت.

نوشاد و نیما عالمیان، محمدرضا اخلاق پسند و میدیا لطف الله نسبی بازیکنانی هستند که امسال با تیم پتروشیمی در رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور شرکت می‎کنند. ضمن اینکه در صورت موافقت مسئولان باشگاه یک بازیکن خارجی نیز به این ترکیب اضافه خواهد شد.

فصل جدید مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 28 مهرماه آغاز می‎شود.