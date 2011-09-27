تاکید مجدد آیت الله خاتمی بر رسیدگی همه جانبه به اختلاس میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم اضافه کرد: اختلاس میلیاردی که گفته می‌شود سه هزار میلیاردی نبوده و هزار و ۷۰۰ میلیاردی بوده است بسیار بد است و باید همه ابعاد این قصه‌‌ همان طور که در نماز جمعه تاکیدکردم بررسی و پیگیری شود.



اختلاس و بدحجابی هر دو گناهی بزرگ است



وی ادامه داد: در بسیار بد بودن این موضوع تردیدی نیست اما اینکه کسی بیاید بگوید اختلاس اخیر از هزاران بدحجابی بد‌تر است و بخواهد گناهی را با گناه دیگر کوچک کند اشتباه است این‌ها هر دو گناهان بزرگی هستند و دلیلی ندارد که گناهی را عمده و گناه دیگری را بچه گناه معرفی کنیم.



وی با بیان اینکه برخی می‌گویند بدحجاب‌ها ظاهر بدی دارند اما دلشان پاک است تصریح کرد: این چه منطق و برهانی است اگر کسی دل پاکی داشته باشد ظاهرش را هم پاک می‌کند؛ امام خمینی در این باره تعبیری دارند که اینگونه عبارات وسوسه شیطان است.



منطق نادرست درباره بدحجابها



امام جمعه قم با انتقاد از برخی کارشناسانی که در رسانه‌ها و حتی صدا و سیما سخنان نادرستی می‌زنند و می‌گویند مطلقا نباید بدحجاب‌ها و بی‌حجاب‌ها را موعظه و نصیحت کرد و تنها باید با آنان گفتمان داشته باشیم اضافه کرد: این گفته‌ها خلاف قرآن است زیرا قرآن بر امر به معروف و نهی از منکر تاکید فراوانی دارد.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه صدا و سیما یکی از پرمشتری‌ترین منبر‌ها ست بیان داشت: وقتی کار‌شناسان دینی و مذهبی متخصص حوزه وارد این عرصه شوند و در مسایل اظهارنظر کنند انسان احساس نگرانی از طرح برخی مسائل که بدآموزی دارد نمی‌کند.



وی تاکیدکرد: نباید در سخنان کارشناسانی که در مورد مسایل دینی اظهارنظر می‌کنند شذوذ و بدآموزی وجود داشته باشد.



تاکید بر انعقاد تفاهم نامه با صدا و سیما



وی از مسئولان مرکز تخصصی تفسیر قرآن خواست تا با صدا و سیما و حداقل رادیو معارف و قرآن و شبکه معارف سیما تفاهم نامه‌ای منعقد کنند و نیازهای صدا و سیما را با تربیت و معرفی کار‌شناسان زبده قرآنی این مرکز برطرف کنند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تاکیدکرد: حضور فارغ التحصیلان رشته تخصصی تفسیر قرآن درعرصه فرهنگی و قرآنی کشور ضروری است و صدا و سیما نیز محل مصرف این نیرو‌ها است.



وی اظهارداشت: فارغ التحصیلان این مرکز باید سفیران قرآنی حوزه باشند و تمامی همت آن‌ها گسترش فرهنگ قرآنی باشد از این رو انتظار می‌رود‌‌ همان طور که فقه و اصول در همه سطوح وجود دارد درس تفسیر قرآن نیز در همه سطوح حوزه دایر باشد.



تحول در عرصه قرآنی



امام جمعه تهران با بیان اینکه قبل از انقلاب اسلامی نیز درس تفسیر در حوزه علمیه برپا می‌شد اضافه کرد: اگرچه قبل از انقلاب اسلامی هم این درس وجود داشت اما آن طور که به فقه واصول نگاه می‌کنیم به تفسیر نگاه نمی‌شد.



وی ادامه داد: با پیروزی انقلاب اسلامی تحول عظیمی در عرصه قرآنی ایجاد شده است و در حوزه نیز شاهد تحول هستیم.