فراخون نخستین جشنواره تلویزیونی "جام جم" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت سیمای رسانه ملی با هدف شناسایی و معرفی آثار فاخر و ارزشمند در حوزه تولیدات مستند، پویانمایی و فیلم های تلویزیونی و سپاس از سازندگان این آثار نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم را برگزار می‌کند.

بخش‌های جشنواره: فیلم‌های مستند (مستند کوتاه، بلند و نیمه بلند)، پویانمایی (کوتاه و بلند) و فیلم‌های تلویزیونی.

شـرایـط پـذیـرش آثــار: تولیدات مستند: آثاری که از سال 1383 تا پایان شهریور ماه 1390 از شبکه های سیما پخش شده است. تولیدات پویانمایی: آثاری که از سال 1380 تا پایان شهریور ماه 1390 از شبکه های سیما پخش شده است و فیلم‌های تلویزیونی : آثاری که از ابتدای آبان ماه 1387 تا پایان شهریور ماه 1390 از شبکه های سیما پخش شده است .

آثاری که توسط مراکز استان‌ها و موسسات فیلمسازی تولید شده‌اند به شرط پخش از شبکه‌های معاونت سیما و تایید روابط عمومی شبکه‌های مربوط، درجشنواره پذیرفته می‌شوند.

سازندگان آثار پس از گرفتن تایید پخش از روابط عمومی‌های شبکه‌ها، آثار خود را با فرمت DVD یا DV Cam باید به نشانی خیابان حضرت ولیعصر (عج) ـ خیابان جام جم ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ـ ساختمان سیما ـ طبقه دهم ـ دبیرخانه نخستین جشنواره تلویزیونی جام جم ارسال کنند.

مهلت آثار تا 16 مهر ماه است. این جشنواره هفتم دی ماه سال جاری در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار می‌شود.