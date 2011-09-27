سقوط سکه تازه دامادهای مشهدی را غرق در شادی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، با تشدید روند نزولی قیمت انواع سکه و جو روانی ایجاد شده، موجی از نگرانی میان خریداران عمده سکه در بازار این کلانشهر ایجاد شده است.

زیان سنگین محتکران سکه

گزارشها حاکی است، پس از افت 140 دلاری قیمت هر اونس طلا در روز یکشنبه گذشته، قیمت هر اونس جهانی طلا با کاهش 95 دلاری به مرز هزار و 500 دلار نزدیک شد.

این موضوع علاوه بر کاهش قیمت طلا و سکه در مشهد، موجب حاکم شدن نوعی سردرگمی در این بازار شده است.

صاحبان نقدینگی سرگردان که از زمستان سال گذشته با حضور در حراجی سکه بانکی و حاشیه بازار طلا و جواهر فعال شده اند، این روزها حال خوشی ندارند چرا که گفته می شود در چند روز گذشته با سقوط قیمتها زیان هنگفتی کرده اند.

البته در این میان بیشترین زیان نصیب کسانی شده است که به تازگی به قیمتهای بالا اقدام به خرید سکه کرده اند.

به گفته فعالان بازار سکه، ترس از سقوط بیشتر قیمتها عده ای را به فروش سکه های ذخیره شده در کنج خانه ها ترغیب کرده است ، اما در مقابل تعدادی از دلالان حرفه ای به روزهای آینده و دستهای پشت پرده دلخوش کرده و همچنان به ذخیره سازی که برخی از تحلیلگران از آن به عنوان احتکار سکه یاد کرده اند، ادامه می دهند.

شادی عروس و دامادها

اما این سکه روی دیگری هم دارد چراکه با کاهش قیمتها بسیاری از خانواده های که جوانان آنان در آستانه ازدواج قراردارند، بسیار خوشحال شده اند.

در این باره یکی از تازه داماد های مشهدی به خبرنگار مهر گفت: افزایش قیمت طلا یکی از نگرانی جوانان در آستانه ازدواج است چرا که تازه دامادها بر اساس رسوم قدیمی باید اقدام به خرید طلا و جواهر برای همسر خود در مراسم عقد کنند.

رضا رمضانی با بیان اینکه حداقل یک سرویس طلا در شرایط حاضر برای تازه دامادها حدود 2 میلیون تومان آب می خورد، تصریح کرد: مسلما کاهش بیشتر قیمتها، عروس و دامادها را خیلی شاد می کند.

وی افزود: یکی از مشکلات مهم جوانان برای ازدواج و مراسم عقد بالا بودن قیمت طلا است که اغلب با توان مالی جوانان آن هم در آغاز زندگی ناسازگار است.

در همین حال یکی از شهروندان مشهدی که برای اهدای سکه به عروس به بازار سکه خیابان راهنمایی مشهد مراجعه کرده بود، با ابراز خوشحالی از کاهش قیمتها به خبرنگار مهر گفت: چند روز است که می خواهیم برای عروسی خواهرم سکه بخرم اما بالا بودن انواع سکه مانع از این امر شده است.

وی افزود: بسیاری از کسانی که اقدام به خرید سکه می کنند تنها برای کسب سود به این عمل روی آورده اند، همین مساله به نظر من باعث تقاضاهای کاذب و در نتیجه ایجاد بورس بازی و دلال بازی شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که زیان این مساله نصیب افرادی می شود که نیاز واقعی به خرید سکه دارند.

خداحافظی با ثروت باد آورده

این رویداد در حالی اتفاق افتاده است که در چند ماه گذشته با استمرار التهاب در بازار سکه بسیاری از واسطه ها در مشهد به ثروت باد آورده هنگفتی دست یافته بودند.

در این مدت بورس بازان با استفاده از جو روانی ایجاد شده، حضوری پررنگ در بازار طلا و جواهر به ویژه در حراجی سکه بانک کارگشایی مشهد داشته اند.

بررسی های انجام شده نشان می دهد، بیشتر متقاضیان خرید سکه را افرادی تشکیل می دهند که دارای نقدینگی سرگردان هستند. آنان تلاش می کردند تا با حضور در حاشیه بازار و بکارگیری سرمایه های خود از نوسانات قیمتی این فلز گرانبها سود بی زحمتی را نصیب خود کنند.

رئیس اتحادیه طلافروشان پیش تر با اشاره وجود تقاضای کاذب در بازار مشهد به خبرنگار مهر گفته بود: به جز فعالان حرفه ای بازار و صنف طلافروشان، عده ای سرمایه دار تنها به قصد سود بیشتر و چند برابر کردن سرمایه ها ی خود وارد عرصه معاملات سکه در مشهد شده اند.

یوسف تقی زادگان افزوده بود: این افراد با ترفندهای مختلف بازار را ملتهب کرده و به دنبال سود شخصی هستند.

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گزارش: امیر پرورش