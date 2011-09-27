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۵ مهر ۱۳۹۰، ۹:۵۷

لیالی به مهر خبر داد:

اعلام جزئیات اعزام به تمتع/ 16مهر آغاز و 11 آذر پایان اعزامها

اعلام جزئیات اعزام به تمتع/ 16مهر آغاز و 11 آذر پایان اعزامها

رئیس سازمان حج و زیارت با تشریح جزئیات اعزام زائران به حج تمتع گفت: اعزام زائران به حج تمتع امسال از 16 مهرماه آغاز می‌شود و تا 11 آذر ماه به طول می‌انجامد.

علی لیالی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در عملیات حج تمتع سال جاری حدود 100 هزار زائر به سرزمین وحی اعزام می شود که براساس آمارهای موجود حدود نیمی از آنها بالای 50 سال سن دارند و سن مسن ترین زائر امسال نیز 112 سال است.

وی تاکید کرد: سن کمتر از 10 درصد از زائران نیز بیش از 80 سال است که این افراد خارج از نوبت به حج تمتع اعزام می شوند.
 
رئیس سازمان حج و زیارت گفت: برنامه ریزی های لازم برای اقامت و مسکن، حمل و نقل و تغذیه زائران انجام شده و همکاران ما در سازمان حج نهایت سعی و تلاش خود را برای ارائه بهترین خدمات به زائران انجام داده اند.
 
لیالی در مورد هزینه اعزام زائران نیز افزود: هزینه سفر به حج تمتع براساس ایستگاه پروازی و استانها متفاوت است بطوریکه حداقل و حداثر قیمت کاروان ها سه میلیون و 200 تا چهارمیلیون و 600 هزار تومان است.
 
وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک میلیون و 600 هزار متقاضی پشت نوبت سفر به خانه خدا هستند، گفت: در تمتع امسال سپرده گذارانی که تا تاریخ 31 اردیبهشت سال 84 دارای فیش بانکی هستند اعزام می شوند و مابقی متقاضیان طی سالهای آینده به حج تمتع اعزام می شوند.
 
به گفته رئیس سازمان حج و زیارت، ظرفیت افراد پشت نوبتی آنقدر است که تا 15 سال آینده امکان ثبت نام جدید از متقاضیان حج تمتع وجود ندارد.
کد مطلب 1417717

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