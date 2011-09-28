محسن محمد سیفی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه ووشو ابن شانس را دارد که تا سال 2020 هم وارد رقابت های المپیک شود از هم اکنون همه کشورها با یک برنامه ریزی گسترده و پایه ای وارد میدان می شوند و با این روال قطعا سطح مسابقات جهانی ووشو در ترکیه به نسبت رقابت های جهانی در 2008 کانادا سخت تر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: خوشبختانه اردوهای منسجم و حساب شده را زیر نظر مسئولان فدراسیون و کادر فنی در طول مدت بیش از 4 ماه در آکادمی ووشو گذراندیم و حتی با وجود مشکل مالی شدید، مسئولان فدراسیون تمامی امکانات لازم را برای برگزاری هر چه بهتر اردوها در نظر گرفتند و امیدوارم با این روال بتوانیم بهترین و خوشرنگ ترین مدال ها را از آن خود کنیم.

محمد سیفی در خصوص شناخت از حریفان خود در وزن 65- کیلوگرم اذعان داشت: با آنالیز فیلم بازی ها از حریفان ماکائو و فیلیپین در رقابت های جام جهانی و حریف جمهوری آذربایجان تا حد زیادی با نحوه تکنیک و تاکتیک آنها در این پیکارها آشنا شدم هر چند که نباید مدعیان این رشته از کشورهای چین و ویتنام را فراموش کرد.

دارنده مدال طلای بازی های آسیایی گوانگجو تصریح کرد: تیم ساندای آقایان از شرایط جسمی و روحی خوبی برای حضور پرقدرت در رقابت های جهانی آنکارا برخوردار است و با هدایت سرمربی چینی "وی یان دونگ" و حضور "محمدرضا جعفری" به عنوان مربی و از همه مهم تر "حسین اوجاقی" در کنار این تیم که بیشتر به عنوان یک وزنه روحی برای ملی پوشان محسوب می شود قطعا نتایجی درخور توجه را کسب خواهیم کرد هر چند که قول مدال در میادین بین المللی امکان پذیر نیست.

یازدهمین دوره رقابت های ووشو قهرمانی جهان دو هفته دیگر در آنکارای ترکیه آغاز می شود.