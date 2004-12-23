دفتر آيت الله سيستاني : مردم را به شركت در انتخابات تشويق كنيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت صوت العراق، آيت الله سيستاني به نمايندگان خود دستور داد براي تسهيل در برگزاري انتخابات تلاش كنند.

دفتر آيت الله سيستاني مرجع شيعيان عراق از نمايندگان و وكلاي خود در تمام استان ها و شهرهاي عراق خواست مردم را به مشاركت در انتخابات سراسري 30 ژانويه (11 بهمن ) تشويق كنند و كمك هاي لازم را به راي دهندگان براي اينكه آراي خود را با آزادي كامل به صندوق ها بريزند، ارائه نمايند.

دفتر اين مرجع شيعه در نشستي همه جانبه در نجف كه با حضور وكلا ونمايندگان آيت الله سيستاني برگزار شد از آنها خواست مردم عراق را به خويشتن داري و عدم وارد شدن در فتنه طائفه گري كه دشمنان بر آن اصرار مي كنند، دعوت كنند.



شايان ذكر است با نزديك شدن به انتخابات سراسري عراق مخالفان اراده اكثريت و كساني كه همچنان مي خواهند اقليت براكثريت حاكم باشد تمام تلاش هاي خود را براي به شكست كشاندن اولين تجربه دمكراسي تاريخ عراق بكار گرفته اند ودر اين راه از ترفندها و حيله هاي مختلف همچون خريد كارت هاي انتخاباتي شهروندان عراقي و سوزاندن آنها و نيز تشديد حملات تروريستي خود بويژه در مناطق ايمن كه اكثريت ملت عراق يعني شيعيان درآن ساكن هستند استفاده مي كنند تا ضمن ايجاد جو رعب و وحشت وناامني مردم را از شركت در انتخابات منصرف كنند.



هوشيار زيباري وزير امورخارجه عراق نيز چندي پيش با تاكيد بر ضرورت برگزاري انتخابات در موعد مقرر گروه هاي اقليت و بازماندگان صدام را به تلاش براي تكرار سلطه اقليت بر اكثريت و در انحصار درآوردن قدرت متهم كرد .



زيباري در سخناني گفته بود : ديگرزماني كه اقليت بر اكثريت حاكم بودند درعراق بسرآمده است، صدام رفته است و هرگز بازنخواهد گشت .

زيباري انتخابات عراق را يكي از مهمترين تحولات عراق جديد خواند و گفت : انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود هرچند برخي گروه هاي اقليت و بازماندگان صدام و آنها كه مي خواهند هميشه قدرت را در انحصار خود داشته باشند در مقابل اجراي آن سنگ اندازي مي كنند .

وزيرامور خارجه عراق گفت : اكثريت عراقي ها خواهان برگزاري انتخابات در موعد مقرر هستند تا نمايندگان واقعي آنها دولت منتخب را تشكيل دهد اما برخي گروه هاي اقليت هنوز روياي سلطه بر اكثريت و در انحصار درآوردن قدرت را در سر مي پرورانند و با برگزاري انتخابات مخالفت مي كنند .