به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگیان مستقر در فهرست نقاط مرزی کشور (دهستان‌های مرزی) و نقاط شهری با جمعیت زیر12 هزار نفر در محدوده جغرافیایی دهستان‌های مرزی، جزایر جنوبی خلیج فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، همچنین کارکنان انتقالی از کلان‌شهر تهران به دهستان‌ها و نقاط شهری مذکور (کمتر از 2 هزار نفر) از 15 درصد فوق‌العاده شغل مناطق کمتر توسعه یافته و 10 درصد فوق‌العاده شغل بدی آب و هوا با رعایت سایر مقررات بهره‌مند می‌شوند.

براساس این گزارش، تاریخ اجرای این بخشنامه در نقاط شهری با جمعیت کمتر از 12 هزار نفر از اول فروردین 90 و مابقی از اول دی‌ماه 89 است.

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: براساس این بخشنامه، تسری این قانون به سایر فرهنگیان ممنوع است.

