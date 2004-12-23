مردم رئيس جمهوري مي خواهند كه عزم راسخ تري براي حل مشكلات داشته باشد// احزابي چون مجمع روحانيون را ارزشي مي دانيم و آنها جداي از اصولگرايان نيستند

عسگري نماينده مردم مشهد در مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، در خصوص راهكارهاي حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري گفت: مردم نسبت به شعارهاي اصلاح طلبان به نوعي ذهنيت پيدا كرده اند و ضعف اصلاح طلبان در خصوص ارائه اصول كاري و كارآمدي به ذهنيت مردم صحه گذاشت و درحال حاضر اميدواري نسبت به استمرار حركت مردم مانند انتخابات شوراها و مجلس با اصولگرايان بسيار زياد است و با نظرسنجي هايي هم كه اخيرا صورت گرفته همسويي و همراهي با مجلس را مردم در گزينه ها انتخاب كردند .

وي اضافه كرد: مردم در تفكر خود به اين نتيجه رسيده اند كه اگر رئيس جمهور آينده در كابينه و تيم كاري خود با مجلس كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي دهند همسويي داشته باشد به يك عظم راسخ تري براي حل مشكلاتشان خواهند رسيد .

عضو فراكسيون اكثريت مجلس در تحليل شرايط كنوني جبهه اصلاحات گفت: جريان اصلاحات به سه گروه تقسيم شد؛ يك گروه بيشتر سياست هاي آمريكا و غرب را دنبال مي كنند كه عمدتا سران نهضت آزادي (يزدي و امثالهم ) مي باشند، گروه ديگر پياده نظام آنها شده اند كه عمدتا احزاب اصلاح طلب از نوع گزينه جبهه مشاركت و ... مي باشد و گروه سومي هم هست كه به نظر ما گروه وفادار به نظام و انقلاب و رهبري هستند كه مجمع روحانيون و حزب اسلامي كار و مواردي از اين نوع هستند كه ما آنها را از خود جدا نمي دانيم و در نوع خودشان ارزشگرا و اصولگرا مي شناسيم و فكر مي كنيم كه در عين حال با اين گروه بتوانيم رقابت در چارچوب اصول و مقررات قانوني را مي توانيم داشته باشيم كه تنها سلائق شان ممكن است ما را همراهي نكند اما در وفاداريشان نسبت به نظام و رهبري و اصول انقلاب شك نداريم و معتقديم در چارچوب مقررات و نظام مي توانند كانديدا داشته باشند و با اصولگرايان رقابت كنند .

عسگري تصريح كرد:گزينه غرب گرا و آمريكا محور از جريان اصلاحات و پياده نظام ها عمدتا در صدد يكسري ماجراجويي ها برآمده اند و بيشتر در گزينه معرفي كانديدا سراغ كساني هستند كه مطرح كنند و بعد رد صلاحيت شود و بعد جنجال آفريني كنند .

اين نماينده اصولگراي مجلس در خصوص استراتژي اصولگرايان در راستاي حضور هاشمي رفسنجاني درعرصه انتخابات رياست جمهوري گفت: فكر مي كنم كه آمدن هاشمي رفسنجاني بحراني ايجاد نميكند زيرا چندتن از كانديداهاي اصولگرايان تاكيد كردند كه اگر هاشمي بيايد كنار مي كشند و آقاي هاشمي نخواهد آمد مگراينكه مصلحت نظام ايجاب كند، البته اگر آقاي هاشمي و بزرگان نظام به اين نتيجه برسند كه وي بايد در عرصه حاضر شود آن نتيجه براي مجموعه اصولگرايان هم مطلوب هست .

نماينده اصولگراي مجلس در عين حال اضافه كرد كه ما بر حضور هاشمي اصرار نمي كنيم و البته مردم جديد خواه و نوگرا هستند و فكر مي كنم سرمايه وجود آقاي هاشمي وتجارب وي اگر در خدمت نيروي جديدي قرار گيرد بهتر خواهد بود