مردم رئيس جمهوري مي خواهند كه عزم راسخ تري براي حل مشكلات داشته باشد// احزابي چون مجمع روحانيون را ارزشي مي دانيم و آنها جداي از اصولگرايان نيستند

عسگري نماينده مردم مشهد در مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي مهر، در خصوص راهكارهاي حضور حداكثري مردم در انتخابات رياست جمهوري گفت: مردم نسبت به شعارهاي اصلاح طلبان به نوعي ذهنيت پيدا كرده اند و ضعف اصلاح طلبان در خصوص ارائه اصول كاري و كارآمدي به ذهنيت مردم صحه گذاشت و درحال حاضر اميدواري نسبت به استمرار حركت مردم مانند انتخابات شوراها و مجلس با اصولگرايان بسيار زياد است و با نظرسنجي هايي هم كه اخيرا صورت گرفته همسويي و همراهي با مجلس را مردم در گزينه ها انتخاب كردند.
وي اضافه كرد: مردم در تفكر خود به اين نتيجه رسيده اند كه اگر رئيس جمهور آينده در كابينه و تيم كاري خود با مجلس كه اكثريت آن را اصولگرايان تشكيل مي دهند همسويي داشته باشد به يك عظم راسخ تري براي حل مشكلاتشان خواهند رسيد.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس در تحليل شرايط كنوني جبهه اصلاحات گفت: جريان اصلاحات به سه گروه تقسيم شد؛ يك گروه بيشتر سياست هاي آمريكا و غرب را دنبال مي كنند كه عمدتا سران نهضت آزادي (يزدي و امثالهم ) مي باشند، گروه ديگر پياده نظام آنها شده اند كه عمدتا احزاب اصلاح طلب از نوع گزينه جبهه مشاركت و ... مي باشد و گروه سومي هم هست كه به نظر ما گروه وفادار به نظام و انقلاب و رهبري هستند كه مجمع روحانيون و حزب اسلامي كار و مواردي از اين نوع هستند كه ما آنها را از خود جدا نمي دانيم و در نوع خودشان ارزشگرا و اصولگرا مي شناسيم و فكر مي كنيم كه در عين حال با اين گروه بتوانيم رقابت در چارچوب اصول و مقررات قانوني را مي توانيم داشته باشيم كه تنها سلائق شان ممكن است ما را همراهي نكند اما در وفاداريشان نسبت به نظام و رهبري و اصول انقلاب شك نداريم و معتقديم در چارچوب مقررات و نظام مي توانند كانديدا داشته باشند و با اصولگرايان رقابت كنند.
عسگري تصريح كرد:گزينه غرب گرا و آمريكا محور از جريان اصلاحات و پياده نظام ها عمدتا در صدد يكسري ماجراجويي ها برآمده اند و بيشتر در گزينه معرفي كانديدا سراغ كساني هستند كه مطرح كنند و بعد رد صلاحيت شود و بعد جنجال آفريني كنند.
اين نماينده اصولگراي مجلس در خصوص استراتژي اصولگرايان در راستاي حضور هاشمي رفسنجاني درعرصه انتخابات رياست جمهوري گفت: فكر مي كنم كه آمدن هاشمي رفسنجاني بحراني ايجاد نميكند زيرا چندتن از كانديداهاي اصولگرايان تاكيد كردند كه اگر هاشمي بيايد كنار مي كشند و آقاي هاشمي نخواهد آمد مگراينكه مصلحت نظام ايجاب كند، البته اگر آقاي هاشمي و بزرگان نظام به اين نتيجه برسند كه وي بايد در عرصه حاضر شود آن نتيجه براي مجموعه اصولگرايان هم مطلوب هست.
نماينده اصولگراي مجلس در عين حال اضافه كرد كه ما بر حضور هاشمي اصرار نمي كنيم و البته مردم جديد خواه و نوگرا هستند و فكر مي كنم سرمايه وجود آقاي هاشمي وتجارب وي اگر در خدمت نيروي جديدي قرار گيرد بهتر خواهد بود
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