به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیداحمد خاتمی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم اضافه کرد: باید فرهنگ قرآنی در همه مراکز از جمله حوزه، دانشگاه و تمامی مراکز آموزش عالی و آموزش و پرورش گسترده‌تر شود.



وی ادامه داد: اخیرا در شورای عالی مدیریت حوزه بحث درس قرآن در سطح یک مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد که از پایه یک تا ششم حوزه باید هم درس روخوانی قرآن و هم یکدوره تفسیر اجمالی قرآن کریم را فرابگیرند و آموزش داده شود.



امام جمعه تهران با تاکید برلزوم فراگیری روخوانی و آشنایی اجمالی با قرآن در تمامی نهادهای کشور گفت: اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی دستور داده‌اند در نیروهای مسلح طرحی اجرا شود که طرح مبین قراراست طی سه سال نیروهای مسلح را با روخوانی و مفاهیم اجمالی قرآن آشنا سازد.



آیت الله خاتمی با تاکید بر لزوم اشراف بر مقالات قرآنی کشور از سوی مرکز تخصصی تفسیر حوزه علمیه قم بیان داشت: این مرکز باید بر مقالات قرآنی اشراف داشته باشد و از مقالات خوب تقدیر کند.



وی با تاکید بر لزوم راه اندازی یک نشریه قرآنی فاخر از سوی این مرکز تصریح کرد: نشریات قرآنی خوبی در کشور وجود دارند اما وجود یک مجله فاخر قرآنی از سوی این مرکز در سبد فرهنگی علاقه مندان ضروری است.



آیت الله خاتمی با بیان اینکه فارغ التحصیلان رشته تخصصی تفسیر امیدهای قرآنی حوزه علمیه هستند اظهارداشت: انتساب به قرآن و حوزه علاوه بر افتخاری که به همراه دارد موجب ایجاد مسئولیت است از این رو افرادی که در این مرکز تحصیل می‌کنند باید شان انتساب به قرآن را در همه جا رعایت کنند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر لزوم انس با قرآن از سوی دانش پژوهان رشته تفسیر تاکیدکرد: نباید مشغولیت تحصیلی در این رشته ما را از انس با قرآن وقرائت روزانه آن غافل کند زیرا قرائت روزی حداقل ۵۰ آیه قرآن از رو حتی برای حافظان قرآن موضوعیت دارد.



وی تاکیدکرد: شیرینی رشته تفسیر را بدون وضو نمی‌توان فهمید و درک کرد اگرچه در تمامی دروس این وجه وجود دارد اما در درس تفسیر ضرورت آن بیشتر احساس می‌شود.



امام جمعه تهران با تاکید بر ضرورت فراگیری ادبیاتی فرا‌تر از ادبیات موجود در حوزه تصریح کرد: برای کسانی که در رشته‌های تخصصی تفسیر و نهج البلاغه تحصیل می‌کنند ادبیات موجود کافی نیست و باید دانش پژوهان با دیدن هر لغتی به منابع ادبی رجوع و با ریشه لغات و ظرایف آن آشنا شوند.



وی با اشاره به تحول ایجاد شده در مباحث قرآنی در کشور و به تبع آن حوزه‌های علمیه عنوان داشت: باید گلستان قرآنی حوزه روز به روز بارور‌تر شود و میوه‌های معطرتری بدهد.