به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اسماعیلی در کارگاه آموزشی ذبح شرعی و آشنایی ذابحان با بیماریهای مشترک انسان و دام به تشریح وظایف دامپزشکی در کشتارگاه ها پرداخت و افزود: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و کیست هیداتیک بیماریهای خطرناکی هستند که می تواند سلامت انسانها را به خطر اندازد.

رئیس شبکه دامپزشکی فردوس همچنین با اشاره به بروز چند کانون از بیماری نیوکاسل در برخی از واحدهای پرورش طیور شهرستان، بر رعایت دقیق ضوابط قرنطینه ای در مرغداریها تاکید کرد.

اسماعیلی به فعالیت 30 واحد پرورش طیور به ظرفیت جوجه ‌ریزی سالیانه یک میلیون و 600 هزار قطعه در شهرستان فردوس اشاره کرد و رعایت دقیق ضوابط قرنطینه ‌ای و امنیت زیستی در تمامی سطوح واحدهای پرورش طیور را از مهمترین راه های جلوگیری از بروز و گسترش بیماری های طیور برشمرد.

امام جمعه موقت فردوس نیز با بیان احکام شرعی ذبح، گفت: رعایت آنچه که شرع مقدس اسلام بر انجام واجبات و ترک محرمات تاکید کرده، تاثیرات مثبتی بر فرد و جامعه دارد.

حجت الاسلام محمد کامجو افزود: ارتقای کیفیت سلامت و بهداشت گوشت در گرو ذبح دام با رعایت موازین شرعی و اسلامی است.