به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی خبرآسیا، چوی جونگ کیونگ که ازپانزده سپتامبرمطابق با 24 شهریور به دلیل قطعی بی سابقه یک ساعته برق درکره جنوبی که منجربه خشم وغضب مردم شده بود برای استعفا تحت فشار بود در نشست امروز سه شنبه کابینه این کشور استعفای خود را به رئیس جمهور کره تقدیم کرد.

مسئولین تامین انرژی کره جنوبی درپی موج گرمایش خارج از فصل که منجر به استفاده بیش از حد وسایل برقی و تحمیل فشار نیروی سنگین بر نیروگاه ها شد مجبور به قطع برق در اکثر مناطق کشور شدند .



این تصمیم باعث خاموشی 2 میلیون خانه و حبس شدن 2900 تن در آسانسورها و اختلال در سیستم ترافیک شهری بدلیل از کار افتادن چراغ های راهنمایی رانندگی و از دست رفتن روشنایی شب شد .

به گفته مقامات یکی از دلایل عمده این قطعی برق این بود که روز پنج شنبه 23 نیروگاه این کشور به طور همزمان مورد مرمت و رسیدگی قرار داشتند و عدم توانایی برای تهیه انرژی مورد تقاضا و همچنین کمبود انرژی ذخیره باعث این اتفاق شد .