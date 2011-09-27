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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۰۲

گلزاری در گفتگو با مهر:

توسعه مدارس فنی و حرفه ای در صدر برنامه های آموزش و پرورش شهرستانهای تهران است

توسعه مدارس فنی و حرفه ای در صدر برنامه های آموزش و پرورش شهرستانهای تهران است

تهران - خبرگزاری مهر: معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران گفت: توسعه مدارس فنی و حرفه ای در صدر برنامه های مهم آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران است.

علی گلزاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برنامه پنجم توسعه در آموزش و پرورش با رویکرد توسعه مدارس فنی و حرفه ای صورت می گیرد و باید در کنار تابلوی مدارس، تابلوی فنی و حرفه ای نصب شود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش موجب خودباوری و شکوفایی در سطح تعلیم و تربیت می شود، عنوان کرد: اعتدال و قالب بندی شخصیت در رفتار به سه عامل خودباوری، استفاده از دیدگاه و نظرات دیگران و مقایسه بستگی دارد و اگر در هر کدام افراط صورت پذیرد، موجب آسیب پذیری خواهد شد.

این مسئول در خصوص پروژه مهر سال تحصیلی 90 ادامه داد: زیبا سازی محیط مدارس، تشکیل کلاسهای کنکور تقویتی در سطح مدارس، استفاده مدیران از ابزار مدارس هوشمند و آموزش معلمان و تشکیل کمیته افت تحصیلی از برنامه هایی است که در سطح شهرستانهای استان تهران پیگیری می شود.

کد مطلب 1417745

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