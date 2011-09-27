در گفتگو با مهر اعلام شد: افتتاح بانک سلولهای بنیادی عصبی/ درمان ضایعات نخاعی و مغزی

دکتر محمد تقی جغتائی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت سلولهای بنیادی عصبی، افزود: این سلولها در درمان بیماریهای پیشرفته عصبی چون ضایعات نخاعی و مغزی کاربرد دارند.

رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی با اشاره به افتتاح بانک سلولهای بنیادی عصبی، اظهار داشت: این بانک در حاشیه برگزای نخستین سمینار و کارگاه ملی سالیانه سلولهای بنیادی عصبی که روزهای 4 و 5 آبان ماه جاری برگزار می شود، افتتاح خواهد شد.



وی با تاکید بر اینکه کشت، نگهداری و فرآوری سلولهای بنیادی عصبی بسیار پیچیده و متفاوت است، خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت سمینار ملی سلولهای بنیادی عصبی، سخنرانی های ویژه ای در زمینه های نقش فاکتورهای رشد در تمایز سلولهای بنیادی، فرآیند مهاجرت سلولهای بنیادی در دستگاه عصبی مرکزی، شباهت ها و تفاوت سلولهای بنیادی عصبی با سایر سلولهای بنیادی، خالص سازی و تمایز سلولهای عصبی برگزار می شود.



جغتایی با اشاره به برگزاری سمینار سلولهای بنیادی، اضافه کرد: این سمینار با هدف بررسی آخرین یافته های علمی در زمینه دانش سلولهای بنیادی عصبی در دنیا و ارائه تجربیات دیگر کشورها در این زمینه برگزار می شود.



وی یادآور شد: در این بخش کارگاه های آموزشی این سمینار با حضور گروهی از صاحب نظران و اساتید کشور ایران و آلمان فرآیند تولید سلولهای بنیادین کشت و تبدیل آن به سلولهای عصبی به طور عملی آموزش داده می شود.



رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی، نقش سلولهای بنیادین عصبی در درمان بیماریهای پیشرونده دستگاه عصبی، استفاده از سلولهای بنیادی در درمان ضایعات مغزی، استفاده از سلولهای بنیادین در ضایعات نخاعی، مشکلات اخلاقی در استفاده از سلولهای عصبی انسانی، نحوه فرآیند تکامل سلولهای بنیادی عصبی، نقش استروئید در تمایز سلولهای بنیادی و مارکرهایی که بتوانیم در تشخیص سلولهای بنیادی استفاده کنیم از دیگر موارد مورد بحث و تبادل نظر در این سمینار است.



به گفته دبیر علمی سمینار این همایش در روزهای 4 و 5 آبان ماه در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می شود.