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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۱۱

تخلفات اخلاقی در صدر پرونده های انضباطی دانشجویان/ برخورد با مصرف قلیان

تخلفات اخلاقی در صدر پرونده های انضباطی دانشجویان/ برخورد با مصرف قلیان

دبیر شورای مرکزی انضباطی وزارت بهداشت با اشاره به شیوه نامه اجرایی انضباطی دانشجویان علوم پزشکی گفت: مصرف قلیان در خوابگاه مصداق تخلف است و با آن برخورد می شود.

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیوه نامه انضباطی دانشجویان علوم پزشکی از سال تحصیلی گذشته ابلاغ شده است و برای سال جاری نیز در محیطهای دانشگاهی و خوابگاهی اجرا می شود.  

صرامی یادآور شد: مصرف قلیان نیز جزء تخلفات اخلاقی محسوب می شود و در صورتی که گزارش شود با دانشجو براساس آیین نامه برخورد می شود.

وی با اشاره به بیشترین موضوعاتی که به پرونده های انضباطی دانشجویان منجر می شود، گفت: بیشترین تخلفات دانشجویان تخلفات اخلاقی است که پرونده های آنها در کمیته های انضباطی دانشجویانی دانشگاههای علوم پزشکی مطرح می شود.

کد مطلب 1417749

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