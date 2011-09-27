تخلفات اخلاقی در صدر پرونده های انضباطی دانشجویان/ برخورد با مصرف قلیان

دکتر وحید صرامی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شیوه نامه انضباطی دانشجویان علوم پزشکی از سال تحصیلی گذشته ابلاغ شده است و برای سال جاری نیز در محیطهای دانشگاهی و خوابگاهی اجرا می شود.

صرامی یادآور شد: مصرف قلیان نیز جزء تخلفات اخلاقی محسوب می شود و در صورتی که گزارش شود با دانشجو براساس آیین نامه برخورد می شود.

وی با اشاره به بیشترین موضوعاتی که به پرونده های انضباطی دانشجویان منجر می شود، گفت: بیشترین تخلفات دانشجویان تخلفات اخلاقی است که پرونده های آنها در کمیته های انضباطی دانشجویانی دانشگاههای علوم پزشکی مطرح می شود.