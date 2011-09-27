به گزارش خبرگزاری مهر، پارکینگ تالار وحدت اکنون یکی از زیر مجموعه‌های بنیاد فرهنگی، هنری رودکی است و بخش عمده‌ای از این فضا محلی برای پارک اتومبیل کارکنان این مجموعه و تماشاگران تالار وحدت اختصاص دارد اما بخش دیگری از این فضا که مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، با اجرای نمایش گروه هنری "نوآر" که از اواخر مهرماه جاری آغاز می‌شود، به مکانی دائمی برای اجرای تئاترهای متفاوت تبدیل خواهد شد.

اجرای "پایکوبی اسب‌ها، پشت پنجره" که یک پروژه نمایشی اجرایی بینارشته‌ای متشکل از نمایش، چیدمان، موسیقی، فیلم، طراحی، فضاسازی نوری وصنعت ربوتیک است ، براساس نمایشنامه "اسب‌های پشت پنجره" اثر ماتئی ویسنی یک شکل گرفته است.

کمالی مقدم طرح این نمایش را با همراهی مینا بزرگمهر، طراح هنری پروژه به شکل بازخوانی تازه‌ای از متن بر اساس فضاسازی صوتی و اجرای موسیقی فرشاد فزونی- نوازنده و آهنگسازنمایش - اجرا می‌کند و اجراگران، گروه‌های هنری و فنی دیگر حلقه‌های پیرامون این اجرای بینارشته‌ای هستند.

سارا سجادی، مهدی ترکمان، مهرداد همراهی، امیر حسین پاکروان، پیام حاج بابایی، ژوبین عسکریه، دریا محب علیان به عنوان بازیگر در این اجرا حضور دارند و در کنارآن‌ها طراحانی از خانه طراحی، گروه تجسمی تهران کارناوال و دانشجویان روبوتیک زاهدان با گروه اجرایی همکاری می‌کنند.

دیگر عوامل گروه عبارتند از دستیارکارگردان و برنامه ریز: سارا سجادی، طراح نور: رضا بهجت و طراح پوستر و بروشور: پیمان پورحسین، گروه عکاسان: سیامک محب علیان، حبیب آقا کریمی، آوا کیانی و عاطفه آرانی.