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۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

پس از 30 سال تحقیق مشخص شد/

خوردن ماهی خطر بروز سکته مغزی را کاهش می دهد

خوردن ماهی خطر بروز سکته مغزی را کاهش می دهد

پژوهشگران سوئدی پس از 30 سال تحقیقات دریافتند که خوردن ماهی نه تنها برای سلامت عمومی بدن مفید است بلکه خطر بروز سکته مغزی را کاهش می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه کارولینکسای استکهلم سوئد با مطالعه بر روی 400 هزار نفر از ملیتهای مختلف و سنین بین 30 تا 103 سال به مدت 30 سال طی 15 آزمایش دریافتند که مصرف ماهی به مدت 3 تا 4 مرتبه در هفته می تواند تاحد چشمگیری خطر بروز سکته مغزی را کاهش دهد.

اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد در افرادی که از این رژیم غذایی صحیح استفاده می کنند احتمال سکته مغزی بیش از 15 درصد کاهش می یاید.

براساس گزارش فاکس نیوز، این محققان با تاکید بر اینکه این کاهش خطر تنها زمانی رخ می دهد که ماهی سرخ نشود، توصیه کردند که برای داشتن یک وضعیت سلامتی عالی باید ماهی به روشی کم روغن طبخ شود.

تاکنون گفته می شد که خوردن یک سیب در روز می تواند نیاز به پزشک را تاحد قابل توجهی کاهش دهد. اکنون این دانشمندان نشان دادند که مصرف ماهی پخته و سرخ نشده نیز می تواند در حفظ سلامت نقش مهمی ایفا کند.

کد مطلب 1417766

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