به گزارش خبرنگار مهر، آنچه که سالهاست تحت عنوان "راهیان نور" نامیده می شود ابتدا به نام "به سوی نور" خوانده می شد. بسیجی ها و رزمندگانی که عمدتاً در دانشگاهها بودند "به سوی نور" را به صورت خودجوش راهبری می کردند و البته از حمایت های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی مقاومت بسیج نیز بهره مند می شدند. تا اینکه سال 78 سپاه و نیروی مقاومت بسیج به طور رسمی و قرارگاهی وارد عمل شدند و راهیان نور به طور سازمانی پیگیری شد.

یکی از عمیق ترین تحرکات فرهنگی در کشور برآمده از راهیان نور است که جشنواره سالانه "ره آورد سرزمین نور" به عنوان یکی از پرمخاطب ترین جشنواره های فرهنگی کشور ره آورد رهیان نور است.

کیانوش بستاچ - معاون اردویی و روایت مقاومت سازمان بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سابقه اردوهای راهیان نور گفت: از زمان جنگ این فضا را داشتیم که مردم از فتوحات رزمندگان بازدید می کردند البته پس از جنگ تحمیلی نیز از سال 68 بازدیدها به صورت خودجوش انجام می شد. کاروانهای دانشجویی از طلایه داران حرکت فرهنگی راهیان نور بودند.

وی افزود: کار سازماندهی و شکل گیری قرارگاهی راهیان نور از سال 78 مقارن با حضور مقام معظم رهبری در شلمچه صورت گرفت. البته جریان فرهنگی راهیان نور عمق گسترده ای پیدا کرده و در حال حاضر میلیونها زائر از اقشار مختلف که بخشی از آنها خانواده ها هستند در مناطق عملیاتی حاضر می شوند.

بستاچ از اعزام 133 هزار دانشجو از دانشگاههای مختلف کشور در قالب اردوهای راهیان نور طی سال گذشته خبر داد و گفت: البته تعداد دانشجویانی که داوطلب اعزام در قالب راهیان نور هستند 9 برابر این تعداد است. تعداد داوطلبان به قدری زیاد است که در دانشگاههایی نظیر دانشگاه تهران مجبور به قرعه کشی می شویم چون بودجه و امکانات لازم برای اعزام این تعداد داوطلب را نداریم.

معاون اردویی و روایت مقاومت سازمان بسیج دانشجویی با بیان اینکه تا کنون بیش از 90 درصد اعزام دانشجویان متقاضی اعزام در قالب کاروانهای راهیان نور به مناطق جنوب کشور صورت گرفته است گفت: امسال در آبان ماه برای اولین بار اعزام کاروانهای راهیان نور به غرب کشور یعنی به استانهای ایلام و کرمانشاه صورت می گیرد و در بهمن و اسفند ماه نیز اعزامها به خوزستان خواهد بود.

وی افزود: کاروانهای دانشجویی راهیان نور در تابستان سال آینده به شمال غرب یعنی به استانهای کردستان و آذربایجان غربی اعزام می شوند.