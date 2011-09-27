به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نکوداشت سومین جایزه بزرگ شهید آوینی، از "ابراهیم حاتمیکیا" کارگردان سرشناس سینمای ایران، "مهدی همایونفر" تهیهکننده مجموعه "روایت فتح" و آثار ماندگار سینمای دفاع مقدس، "مرتضی سرهنگی" پژوهشگر و نویسنده حوزه ادبیات و هنر مقاومت و "اصغر بختیاری" تصویربردار، مدیر تولید و کارگردان آثار مستند دفاع مقدس تقدیر به عمل خواهد آمد.
برپایه این گزارش، مراسم "جایزه بزرگ شهید آوینی" از ساعت 17:30 عصر امروز (سه شنبه 5 مهرماه 1390) و همزمان با هفته دفاع مقدس، در "سالن سوره" حوزه هنری برگزار خواهد شد.
در این مراسم، از مستندسازان برگزیده هیئت داوری جایزه بزرگ شهید آوینی متشکل از بهمن حبشی، محمد داودی، جهانگیر خسروشاهی، مصطفی دالایی و وحید چاووش، در چهار گرایش مستندهای اجتماعی آسیبنگارانه، مستندهای اشراقی، مستندهای سیاسی و مستندهای مقاومت و پایداری نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.
