به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین نکوداشت سومین جایزه بزرگ شهید آوینی، از "ابراهیم حاتمی‌کیا" کارگردان سرشناس سینمای ایران، "مهدی همایونفر" تهیه‌کننده مجموعه‌ "روایت فتح" و آثار ماندگار سینمای دفاع مقدس، "مرتضی سرهنگی" پژوهشگر و نویسنده حوزه‌ ادبیات و هنر مقاومت و "اصغر بختیاری" تصویربردار، مدیر تولید و کارگردان آثار مستند دفاع مقدس تقدیر به عمل خواهد آمد.

برپایه این گزارش، مراسم "جایزه بزرگ شهید آوینی" از ساعت 17:30 عصر امروز (سه شنبه 5 مهرماه 1390) و همزمان با هفته دفاع مقدس، در "سالن سوره" حوزه هنری برگزار خواهد شد.