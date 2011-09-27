سه خبر کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاهی از عکس‌های منتخت عباس رسول‌شریفی با نام "همپای دلاوران فتح‌المبین (از دشت چنانه تا دشت عباس)" در نگارخانه حوزه هنری همدان دایر شده است.

در این نمایشگاه تعداد 25 قطعه عکس از دلاوری‌های رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس به نمایش درآمده است.

نمایشگاه "همپای دلاوران فتح‌المبین (از دشت چنانه تا دشت عباس)" تا هفتم مهرماه در محل نگارخانه این حوزه پذیرای بازدیدکنندگان است.

رونمایی از کتاب نمایشنامه "شبی با خورشید" در حوزه هنری همدان

مراسم رونمایی از کتاب نمایشنامه "شبی با خورشید" تولیدشده توسط واحد نمایش حوزه هنری استان همدان در سالن شماره دو سینما قدس همدان برگزار شد.

واحد نمایش حوزه هنری استان همدان در سال جاری موفق به چاپ دفتر دوم نمایشنامه "شبی با خورشید" با محوریت ادبیات آیینی و پایداری شده است.

کتاب حاضر شامل دو نمایشنامه با نام‌های "قافله سالار" با موضوع ادبیات آیینی از حسین صفی و "قدم‌زدن در وقت اضافه" با موضوع ادبیات پایداری به نویسندگی نیما بیگلریان است.

استقبال از نمایشگاه حماسه حضور در همدان

جانشین فرماندهی تیپ 32 انصار الحسین (ع) همدان گفت: نمایشگاه حماسه حضور که همزمان با آغاز هفته مقدس گشایش یافته است با استقبال مردم همدان و جوانان و دانش آموزان روبرو شده است.

مهدی فرجی افزود: سال گذشته حدود 85 هزار نفر از این نمایشگاه بازید کردند که پیش بینی می شود این تعداد امسال به حدود 100 هزار نفر افزایش یابد.

وی اضافه کرد: با توجه به ارائه کارهای جدید در نمایشگاه امسال و پشتیبانی نقش مردم در جبهه ها و استفاده از نمونه های زنده و نمادین از جمله پخت نان در این نمایشگاه استقبال از نمایشگاه بیشتر شده است.

نمایشگاه حماسه حضور همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در پارک مردم همدان برپا شده و تا هشتم مهر پذیرای علاقمندان است.